26/10/2021 à 14:13 CEST

Marta Garcia Elle n’a pas disputé la course W Series dimanche dernier à Austin, dans le cadre du Grand Prix des États-Unis de Formule 1. C’était la dernière course de la série monoplace féminine et un volant était en jeu pour 2022, qui étaient automatiquement décerné les huit premiers du championnat. C’est pourquoi il a raté sa sortie « pour cause d’indisposition ». Désormais, la cavalière valencienne a suivi l’exemple de Simone Biles à Tokyo et a révélé qu’elle n’avait pas concouru car elle souffre de problèmes « d’anxiété » et a logiquement décidé de faire passer sa santé avant tout.

« Bonjour, je voulais juste vous faire savoir que je vais bien. Merci pour tout le soutien. Parfois, nous sous-estimons notre santé mentale. Je souffre d’anxiété depuis longtemps, cela m’a hanté tout au long de cette saison et dimanche je senti que je devais mettre ma santé comme une priorité « , a écrit Marthe sur leurs réseaux sociaux.

Salut, je voulais juste vous faire savoir que je vais bien. Parfois, nous sous-estimons notre santé mentale. Je souffre d’anxiété depuis longtemps et elle m’a suivi tout au long de cette saison. & hier, j’ai senti que je devais mettre ma santé en priorité. pic.twitter.com/k9BIIox6IN – Marta García (@martaracing) 25 octobre 2021

Marthe Elle n’est pas la seule représentante du monde automobile à avoir rendu public ses problèmes de stress. Lando Norris Par exemple, il a ouvertement expliqué ses querelles internes au cours de la saison 2019, au cours de laquelle il a fait ses débuts en Formule 1 avec McLaren.