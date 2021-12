Marta Luisa de Norvège lance un message applaudi à l’occasion de son anniversaire le plus tragique

Nouvelles connexes

Le 25 décembre, jour de Noël, est une date douce-amère pour la famille royale norvégienne. Ce jour de l’année 2019, Ari behn, ex-mari de la princesse Marta Luisa (50 ans) et père de ses trois filles, il s’est suicidé. Comme il l’a révélé dans les jours qui ont suivi sa mort, il souffrait d’une grave dépression dont il ne voyait aucune issue. Loin de tabouer le sujet, son entourage le plus proche, dont ses parents, a décidé de parler de sa maladie pour la rendre visible.

Quand ils ont été remplis deux ans après sa mort, la mémoire de Behn est encore très présente chez ceux qui l’ont connu et quelle que soit sa femme a publié un post important sur leurs réseaux sociaux. Avec lui, non seulement il montre ce qui vous manque, il partage aussi un message qui pourrait éviter une fin aussi tragique comme celle que l’écrivain a subie et qui a fait tant de peine à la famille.

« Je vous souhaite à tous un merveilleux, paisible et joyeux Noël », a commencé la princesse en écrivant, qui continue : « N’oubliez pas que vous êtes précieux et aimable. Qui que vous soyez et quoi que vous ressentiez est important. « Quelques mots simples qui, cependant, ont un grand pouvoir, comme le lui ont dit ses disciples, qui lui ont envoyé tout leur amour en quelques jours qu’ils savent difficile pour Marta Luisa et ses filles.

Son meilleur héritage

La fille des rois de Norvège est devenue à cette époque une grande défenseure de la santé mentale, la plaçant comme une priorité et démontrant l’importance de son traitement. Mais pas seulement elle, mais aussi sa fille aînée. Même si elle était encore une enfant, Maud Angélique (18 ans), qui n’avait que 16 ans lorsque son père s’est suicidé, a montré au monde une grande maturité en prononçant un discours émouvant lors de ses obsèques.

« Un suicide n’est la faute de personne. Nous ne pouvons pas nous blâmer. C’est comme une maladie mortelle. Papa devait être si fatigué qu’il ne voyait pas d’autre issue. Mais il y a toujours une issue. Je veux dire à tout le monde qu’il y a toujours une issue. Bien qu’il ne se voit pas. Il y a des gens qui peuvent aider. Tout le monde mérite amour et joie. Ce n’est jamais une faiblesse de demander de l’aide, mais plutôt une force. Il y a tellement de gens qui sont infiniment heureux parce que vous êtes dans leur vie et que vous en avez besoin. Ne pense jamais qu’il vaut mieux partir« , a déclaré la jeune femme, qui malgré sa douleur en a profité pour faire passer un message important, encourageant les personnes ayant des problèmes mentaux à demander de l’aide.

La jeune femme est devenue une championne de la prévention du suicide et de l’importance de la santé mentale, au point d’avoir reçu plusieurs prix, dont le Prix de psychiatrie d’urgence 2020 ou celui décerné par la publication Tara à ‘Le plus courageux de l’année’, doté d’une rémunération qu’il a reversée à l’Association nationale des survivants du suicide.

Mais son travail ne s’est pas arrêté là et Maud Angélica a même atteint publier le livre Fils de larmes, dans lequel il raconte la douleur de la perte de son père et l’importance de parler de choses difficiles et touchantes. Sans aucun doute, le meilleur héritage d’Ari Behn.

