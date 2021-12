Marta Ortega et les avantages du sang, selon le ‘Financial Times’

30/12/2021 à 13:12 CET

Alba Suárez

« Les investisseurs craignent que des patrons choisis pour leur ADN plutôt que pour leurs MBA manquent d’intelligence ou de volonté de faire du bon travail », reflète le journal britannique. Temps financiers, dans un article qui soutient que cette peur qui a fait chuter le prix d’Inditex il y a un mois c’est totalement infondé, puisque garder les héritiers à la tête de l’entreprise est, selon leurs critères, un ingrédient de succès à long terme dans les grandes entreprises familiales. La célèbre publication économique brise une lance du président du groupe textile de La Corogne et défend qu’« il faut s’attendre à ce que Marta Ortega montrer que, sous votre direction, Inditex appartient au même groupe digne de confiance & rdquor ;.

Index a annoncé il y a tout juste un mois le remplacement de sa direction, avec la plus jeune fille du fondateur en tant que présidente non exécutive à compter du 1er avril. Oscar García Maceiras À cette époque, il a occupé le poste de PDG, poste qu’il occupe actuellement avec Pablo Isla, qui quittera le 31 mars la présidence et mettra fin à 17 ans en compagnie d’Amancio Ortega.

Le futur président de Index Il a fait un pas en avant en septembre dernier lorsqu’il a été surpris par la seule interview qu’il ait jamais donnée à ce jour – son père n’en a donné aucune. Il choisit un média américain, le magazine de Le journal de Wall Street, la bible du journalisme économique, et a avancé qu’elle était prête à occuper la place que l’entreprise lui requérait : « Je serai là où Inditex a le plus besoin de moi & rdquor ;. Deux mois plus tard, le groupe a révélé qu’il sera président. Comme tout changement, l’annonce a suscité une certaine inquiétude en Bourse, qui a réagi ce jour-là avec une baisse de 6,1 % des actions, mais le cours a rebondi de 4,53 % le lendemain. Le prix est resté ce mois-ci.

Plus stable dans le temps

C’est désormais un autre médium économique, britannique cette fois, qui cautionne la capacité de Marta Ortega à prendre la tête d’Inditex. Et c’est précisément la stabilité qui ressort le plus. Temps financiers dans cette passation générationnelle. L’article publié cette semaine défend que les entreprises familiales qui maintiennent des personnes de la famille fondatrice à la présidence sont plus stables dans le temps.

Le texte vante les vertus de Marta Ortega, qu’en plus d’être la fille de Amancio Ortega —La seule issue de son second mariage, avec Flora Pérez Marcote– a concentré sa formation et sa carrière sur le fait de jouer un rôle pertinent dans Index.

Marta Ortega Elle est diplômée en administration des affaires et spécialisée en entrepreneuriat international de la European Business School, Londres. Comme elle-même l’a rappelé dans sa conversation avec Le magazine Wall Street JournalElle a commencé à travailler chez Inditex en tant que vendeuse dans un magasin londonien. il y a 15 ans. Depuis, il a occupé des postes à responsabilité. Le dernier, dans le sens de la conception et du développement de produits de Zara Femme. Dans trois mois, il occupera le trône de l’entreprise familiale.