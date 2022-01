Marta Ortega, une présidente de plus au bouquetin

01/01/2022 à 22:22 CET

Agustí Sala

2022 sera l’année de Marta Ortega, élue fin novembre dernier par le conseil d’administration d’Inditex en tant que présidente à compter du 1er avril en remplacement de Pablo Isla, un cadre supérieur qui a catapulté l’entreprise pour diriger le bouquetin avec une valeur marchande proche à 90 000 millions d’euros. L’ascension de la fille d’Amancio Ortega, fruit de son second mariage avec Flore perez, culmine le processus de changement générationnel amorcé en 2011, lorsque le fondateur a cédé la présidence à Isla.

La nouvelle présidente, qui a exercé diverses fonctions dans l’entreprise depuis 2007, devra montrer qu’elle a ses propres qualités pour gérer un empire qui a fait de son père l’un des hommes les plus riches du monde. Le nom de famille ne doit pas être un fardeau comme il pourrait l’être pour Julian et Sean Lennon, les fils de John Lennon, l’un des quatre Beatles ; Mais cela peut être une vertu, comme cela s’est produit avec la créatrice de mode Stella McCartney, fille de Paul, auteur de chansons comme « Yesterday » ou « Hey Jude », qui a eu une carrière autonome.

C’est aussi ce qu’explique le ‘Financial Times’ qui, face aux critiques qui mettent en garde contre la « prédominance de l’ADN sur le MBA », défend que « maintenir les héritiers à la tête de l’entreprise est un ingrédient du succès à long terme ». dans les grandes entreprises des membres de la famille », à quelques exceptions près comme les Gucci, protagonistes du dernier film de Ridley Scott.

Il y a des précédents : Ana Botín, présidente de Banco Santander, qui a soulagé son père Emilio à sa mort en septembre 2014 ou les sœurs Marta et Cristina lvarez, qui a hérité du trône d’El Corte Inglés d’Isidoro Álvarez, également décédé il y a sept ans. Tant au bouquetin qu’à l’extérieur, la représentation féminine est encore rare.

Le nouveau président est l’œil droit de son père, assurent ceux qui les connaissent. Amancio Ortega a eu dans son premier mariage avec Rosalie Mera (décédé en 2013), dont il s’est séparé, deux enfants : Sandra et Marcos. La première est la femme la plus riche d’Espagne, le deuxième actionnaire étant l’empire Inditex. Lorsque ses parents ont divorcé, Sandra est toujours restée aux côtés de sa mère et loin des projecteurs. Marcos, pour sa part, souffre d’un handicap important.

Vie sociale

Marta a une vie plus sociale en évoluant à la fois dans le monde de l’équitation, une de ses passions, et dans la mode. Elle est mariée en secondes noces à l’ancien représentant des mannequins créateurs Carlos Torretta, fils du créateur de mode Roberto Torretta; après avoir divorcé du jockey Sergio Álvarez Moya. Leur mariage, en novembre 2018, a été l’un des événements de l’année, avec des performances live de Chris Martin, et chanteur de Coldplay ; Norah Jones ou Jamie Cullum, entre autres.

Dans une déclaration au « Wall Street Journal », Marta Ortega a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’adopter un poste officiel au sein de la direction de l’entreprise, bien que y était « ouvert ». « Pour être honnête, j’aimerais être proche du produit, ce que mon père a toujours fait, je serai là où l’entreprise a le plus besoin de moi », a-t-il déclaré.

Dit et fait, Ortega, qui aura 38 ans le 10 janvier, deviendra président, soutenu par un PDG, Oscar García Maceiras; et un comité de pilotage contribuera à féminiser un territoire encore très masculin, celui du leadership Ibex, encore peu féminisé. À partir d’avril, il y aura trois présidents d’entreprises de la principale référence boursière espagnole : Marta Ortega (Inditex), Ana Botín (Santander) et Beatriz Corredor (Réseau électrique). Ils sont rejoints par les PDG : Maria Dolores Dancausa (banquier) et Image de balise Cristina Ruiz (Indra).

Loin d’être égalitaire

Il est évident que le quota de femmes dans les conseils d’administration des grandes sociétés espagnoles cotées est encore loin d’être égal. Au cours de l’exercice 2020, la présence des femmes dans la direction des entreprises espagnoles s’élevait à 27,6%, selon le rapport « Rémunération des administrateurs de sociétés cotées » préparé par KPMG Abogados. Ce chiffre, qui s’est sensiblement amélioré ces dernières années, est encore loin de l’objectif de 40 % recommandé par l’autorité de contrôle boursière, la Commission nationale des marchés financiers (CNMV), pour l’année 2022.

Mais il faut aussi souligner les progrès en la matière, car lors de l’élaboration du Code de bonne gouvernance de la CNMV en 2015, la présence de femmes dans les conseils d’administration des sociétés cotées espagnoles s’élevait à 15,6% (19,6% dans le cas de la seule comptabilisation des le bouquetin) par rapport à l’objectif de 30 % fixé pour 2020. Les chiffres étant sur la table, le régulateur boursier a décidé en juin de l’année dernière augmenter la recommandation à 40 % d’ici 2022. Les experts préviennent que cet objectif viendra probablement plus tard, car quelque 14 sociétés des grandes sociétés espagnoles cotées en bourse n’atteignent toujours pas le quota de 30% avec lequel elles auraient dû clôturer 2020.

Le dialogue social a été le protagoniste

Si le Congrès n’y met pas son veto, le dialogue social aura été consolidé en 2021 en tant que protagoniste principal. L’accord tripartite sur la réforme du travail, qui a nécessité près d’un an de discussions et de négociations, en est un exemple clair et entérine les perspectives qui existaient fin 2020. La deuxième vice-présidente (elle a commencé l’année en troisième) et ministre de travail, Yolande Diaz; le président du CEOE, Antonio Garamendi; et les dirigeants de l’UGT et CCOO, José Maria Allvarez Oui Unai SordoLe crédit peut être partagé, rejoint dans la dernière phase par le premier vice-président (elle a commencé l’année en tant que deuxième) et ministre de l’économie, Nadia CalvinOu, ils peuvent partager le mérite de ce triomphe.

Il s’agit d’une avancée que le gouvernement de Pedro Sanchez: dialogue dans lequel les parties concernées ont été disposées à démissionner au nom du pacte et même avec des mouvements internes contre lui, comme c’est le cas du CEOE, qui a vu comment les employeurs catalans et madrilènes, Foment del Treball et Ceim, le du moteur (Anfac) et celui du domaine (Asaja) se sont abstenus et n’ont pas hésité à critiquer le résultat de la réforme qui devra désormais passer le processus du Congrès, avec des partenaires gouvernementaux qui n’y voient pas clair.