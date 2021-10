Marta Pérez (69) mène à lava après une journée marquée par le mauvais temps

La Valencienne Marta Pérez est devenue ce mercredi le premier leader de la huitième étape du Santander Golf Tour, qui se déroule pendant deux jours au Alava Larrabea Golf Club, complétant une manche de 69 coups, trois sous le par sur le parcours.

Pérez s’est démarqué avec cinq birdies et deux bogeys lors d’une première journée marquée par le brouillard matinal qui a contraint le départ des joueurs à être retardé. Elles sont suivies au classement, à égalité en deuxième position et deux coups, par María Herráez de Madrid et Piti Martínez Bernal de Cadix.

Marta Pérez a expliqué qu’un petit conflit l’a empêchée de tourner le cou ce matin, mais le retard causé par le mauvais temps lui a permis d’être soignée par un acupuncteur avec lequel elle a amélioré son mal. « Sans lui, je ne sais pas si j’aurais pu jouer aussi solidement », a-t-il avoué après sa tournée.

« Je n’ai pas joué parfaitement, j’ai fait des erreurs, mais je me suis maintenu dans un état d’esprit dans lequel j’ai pu continuer à jouer et continuer à frapper, cela a été la clé aujourd’hui », a estimé le Valencien.

Ce jeudi, le vainqueur sera décidé lors d’une deuxième journée au cours de laquelle le match stellaire affrontera Marta Pérez, María Herráez et Piti Martínez Bernal, les trois premiers classés.