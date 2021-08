Marta Pérez se rend en demi-finale des 1500 et Esther Guerrero tombe éliminée

02/08/2021 à 03h55 CEST

La Soriana Marta Pérez a réussi à entrer dans le Demi-finales olympiques de 1500 mètres grâce à son temps de 4: 04.76 -record personnel- qui lui a donné l’un des six play-offs, dans lequel Esther Guerrero, triple championne d’Espagne, n’a pas participé, qui a crédité 4: 07.08 dans la deuxième série.

Pérez, débutant dans certains Jeux malgré deux Coupes du monde, a été le premier sur la piste, à 9h35 du matin dans des conditions difficiles pour le milieu de terrain : 30 degrés de température et 66% d’humidité dans le stade olympique.

Ses possibilités théoriques étaient beaucoup plus petites que celles de Guerrero car sa note de départ (4:06.96 cette année) la place derrière dix adversaires et elle n’a pas un sprint spectaculaire.

La Soriana s’est installée au centre du groupe, qu’elle a tiré La Canadienne Gabriela Debues-Stafford, dans la finale gagnante avec 4: 03.70 devant l’une des favorites, la Britannique Laura Muir (4 :03.89).

Marta est allée en tête des 400 derniers, a eu quelques trébuchements dans l’avant-dernier virage et, dépassant à l’intérieur dans la ligne droite, s’est classée septième avec 4: 04.76, record personnel, et en attendant le repêchage par temps, ce qui lui a finalement donné une place en demi-finale.

Seulement deux autres espagnols, Mayte Zúñiga (4 : 00.59 à Barcelone 1992) et Natalia Rodríguez (4 : 03.01 à Athènes 2004), ils ont dépassé Marta en nombre aux Jeux Olympiques.

Esther Guerrero est installée dans l’élite internationale depuis quelques annéesLui, participant assidûment aux meilleurs rallyes du monde, mais sa seule expérience olympique avait été à Rio 2016 et au 800 mètres, son épreuve originale, dans laquelle elle a été huit fois championne d’Espagne (demi en extérieur).

Esther a participé à la deuxième série, aux côtés de la grande favorite, la Néerlandaise Sifan Hassan, et avec une note de départ (4 : 02,41) qui la place cinquième sur quinze. Les six premiers et six autres dans le temps sont passés en demi-finale.

La Roumaine Claudia Bobocea a donné le ton. Marta a dû ouvrir la troisième rue pour améliorer sa position avec deux tours à faire et dans le 500, elle était au même niveau que la Roumaine, mais le dernier tour a été très long. Sept rivaux étaient plus cool. Il a terminé huitième avec 4: 07.08, sans possibilité d’entrer dans le repêchage.

Dans le tumulte à la sonnerie de la cloche, Sifan Hassan s’est roulé par terre., qui a dû sprinter dans tout le dernier tour pour rattraper le groupe. Il l’a fait sans difficulté apparente et a même remporté la série avec 4: 05.17. Ce même après-midi, à la fin du programme, la finale des 5000 l’attend.