Martha Argerich est largement considérée comme l’une des plus grandes pianistes vivantes. Elle est née à Buenos Aires, en Argentine, le 5 juin 1941 et a acquis une notoriété internationale lorsqu’elle a remporté le septième Concours international de piano Chopin à Varsovie en 1965. L’autocritique Argerich n’a jamais caché le fait qu’elle souffre de nerfs de performance et peut se sentir «seule» sur scène – d’où sa préférence pour les concertos et la musique de chambre, plutôt que pour les récitals en solo. Pourtant de son brillant, argenté Bach à visionnaire Chopin et les mondes fantastiques de Effilochage, ses enregistrements en solo témoignent d’un pianiste qui peut rarement, voire jamais, être dépassé. Pour célébrer le 80e anniversaire de Martha Argerich, nous jetons un coup d’œil à sa remarquable carrière.

Martha Argerich : Célébration du 80e anniversaire

Le panneau dans le Foyer Royal Festival indiquait « INDIPOSÉ ». Nous avions des billets pour un récital de la pianiste Martha Argerich, mais, comme cela arrivait souvent, maintenant elle était « indisposée » et ne jouerait finalement pas. J’étais un adolescent obsédé par le piano à l’époque et Argerich était fondamentalement Dieu. Il y avait des larmes. J’oublie qui a pris sa place.

On prend toujours le risque que Martha Argerich ne se présente pas car il y a aussi une chance qu’elle le fasse. Même s’il existe quelques autres grands pianistes dans le monde, il n’y a personne comme elle. Argerich, qui fête ses 80 ans le 5 juin, est une musicienne unique, avec un son personnel qui est distinctif, voire indubitable si vous le savez : les composants de sa magie incluent une attaque rapide et légère, un cantabile fondant et un sensation de flux et reflux qui peut vous convaincre que la musique émerge de son subconscient nouvellement créé, même si vous pensiez l’avoir entendue auparavant.

Elle peut encore nous surprendre, que ce soit avec une interprétation incandescente de la Sonate en si mineur de Chopin diffusée en direct depuis un théâtre vide de Hambourg pendant le verrouillage de l’été dernier, ou avec son dernier enregistrement sur Deutsche Grammophon, Debussy a rarement joué Fantaisie pour piano et orchestre, dirigé par son compatriote argentin. Daniel Barenboim, sur leur nouvel album Claude Debussy.

Martha Argerich était une enfant prodige

L’histoire de Martha Argerich commence à Buenos Aires, où elle est née le 5 juin 1941 dans une famille qui a eu la surprise de trouver en son sein un prodige du piano. Elle a commencé à jouer à l’âge de deux ans et huit mois. À cinq ans, elle a commencé ses études avec le célèbre professeur Vincenzo Scaramuzza et a fait ses débuts à huit ans en jouant Mozartdu Concerto pour piano n° 20 en ré mineur et BeethovenConcerto pour piano n°1 de

À 12 ans, raconte l’histoire, elle fut présentée au président argentin Juan Perón et lui avoua qu’elle avait envie d’étudier à Vienne avec Friedrich Gulda. Le président a exaucé son souhait en nommant ses parents à des postes diplomatiques à l’ambassade d’Argentine là-bas. Gulda, une artiste puissamment individuelle avec une fraîcheur indéfectible de réponse musicale, est peut-être restée sa plus forte influence.

Un conglomérat de succès de concours – remportant les concours de Busoni et de Genève à trois semaines d’intervalle – et l’encadrement de nombreux musiciens admirés ont néanmoins laissé le jeune musicien face à une profonde crise personnelle. Elle a à peine joué pendant trois ans et a envisagé de changer complètement de direction.

Martha Argerich a remporté le Concours International Chopin 1965

De retour finalement à la musique, notamment après avoir demandé conseil à Arturo Benedetti Michelangeli, la pianiste Martha Argerich a triomphé au Concours international Chopin de Varsovie en 1965 qui l’a propulsée vers une renommée internationale. À ce moment-là, elle était déjà mariée à son premier mari, Robert Chen, et avait une petite fille, Lyda.

Bien sûr, elle a rapidement tourné et enregistré avec certains des meilleurs musiciens du circuit. Avec Claudio Abbado, elle a enregistré dix concertos entre 1967 et 2013 ; son deuxième mari, Charles Dutoit, a été un partenaire de concert fréquent malgré leur divorce; et en musique de chambre, elle a souvent travaillé avec des artistes tels que le violoncelliste Mischa Maisky, le violoniste Renaud Capuçon et des pianistes tels que Nelson Freire, Alexander Rabinovich et Stephen Kovacevich, qui fut son partenaire de vie pendant un certain temps et reste une âme sœur musicale.

L’histoire de Martha Argerich est racontée dans Bloody Daughter, un récit personnel brut, par la cinéaste Stephanie Argerich, sa fille avec Kovacevich. Il révèle ses loyautés conflictuelles envers l’art et la famille, des relations tendues mais aimantes et les difficultés du propre passé d’Argerich. Dans une interview peu après la sortie du film, Stéphanie Argerich m’a dit que cela représentait en partie ses efforts pour comprendre sa famille. “Ma mère est toujours un mystère après le film”, a-t-elle déclaré. “Je pense vraiment qu’elle est un mystère pour elle-même.”

Martha Argerich peut se sentir « seule » sur scène

L’autocritique Argerich n’a jamais caché le fait qu’elle souffre de nerfs de performance et peut se sentir «seule» sur scène – d’où sa préférence pour les concertos et la musique de chambre, plutôt que les récitals en solo. Elle a réduit ses performances en solo dès 1980; aujourd’hui, si elle interprète une œuvre en solo, c’est souvent dans le cadre d’un programme qui, autrement, consiste en de la musique de chambre avec des collègues proches. Pourtant, de son Bach brillant et argenté au visionnaire Chopin et aux mondes fantastiques de Ravel, ses enregistrements en solo témoignent d’un pianiste qui peut rarement, voire jamais, être dépassé.

Il serait facile de penser qu’une telle mystique est simplement mystique – mais à la minute où vous la voyez en concert, vous savez que c’est réel. Les sons qu’elle tire de l’instrument englobent une gamme de couleurs stupéfiante; et quelque chose d’élémentaire brille à travers sa propulsion rythmique galvanisante dans des musiques telles que Beethoven, Prokofiev, Stravinsky et Rachmaninov.

Si elle est imprévisible de manière prévisible, cela a aussi des avantages : une spontanéité de vivre dans l’instant qui lui permet de se lancer, les pieds en premier, dans des situations où d’autres ne le pourraient pas. Au Verbier Festival, elle a rencontré Mikhail Pletnev, qui lui avait auparavant envoyé son arrangement de La Suite Casse-Noisette de Tchaïkovski pour deux pianos. Etant au même endroit à la même heure avec un festival trop heureux de faciliter cette rencontre musicale remarquable, ils ont fini par l’enregistrer ensemble la nuit suivante.

Peu d’autres musiciens suscitent une telle adoration

Peu d’autres musiciens suscitent une telle adoration parmi les pairs et les juniors. La pianiste Martha Argerich s’entoure pratiquement d’une famille élargie de jeunes musiciens, ayant aidé de nombreux artistes émergents à se faire connaître via le « Progetto Martha Argerich », qu’elle a fondé au Festival de Lugano en 2001. Parmi eux figurent Gabriela Montero, Sergio Tiempo et le Capuçon frères. Son soutien aux jeunes artistes s’est souvent étendu à des jurys de concours. Au Concours international Chopin en 1980, Ivo Pogorelich a été propulsé de manière inattendue vers la gloire lorsqu’Argerich est sorti pour protester contre son élimination au troisième tour.

Nous avons encore de la chance de l’avoir. En 1990, on lui a diagnostiqué un mélanome malin, qui s’est ensuite propagé aux poumons et aux ganglions lymphatiques. Un traitement expérimental au John Wayne Institute aux États-Unis a réussi à éliminer la maladie. En guise de remerciement, elle a donné un concert étonnant au Carnegie Hall au profit du JWI en 2000. Aujourd’hui, elle semble épanouie en santé.

Maintenant que la perspective d’une fin de la pandémie devient lentement réelle et que la vie de concert commence à reprendre, saisissez toutes les chances que vous pouvez pour l’entendre.

Enregistrement recommandé

Martha Argerich: The Complete Recordings on Deutsche Grammophon couvre l’héritage d’enregistrement du grand pianiste de 1960 à 2014 avec Deutsche Grammophon et Philips. Ce coffret de 48 CD comprend les enregistrements solo complets d’Argerich, y compris les enregistrements radio de Chopin des années 1960; enregistrements complets de concertos, dont les 4 CD de « Lugano Concertos » (2012) et le dernier enregistrement avec Claudio Abbado ; des enregistrements complets en duo, notamment avec Nelson Friere et son concert à Berlin en 2014 avec Daniel Barenboim ; et ses enregistrements complets de musique de chambre, notamment avec Gidon Kremer et Mischa Maisky.

