Martha chante Marvin alors que les Vandellas s’inclinent

Le dernier single à porter le nom de Martha Reeves et les Vandellas est sorti le 23 mai 1972. C’est un joyau Motown moins connu, à la fois dans cette version et Marvin Gayeest original.

La composition d’Ashford & Simpson «Tear It On Down» a d’abord été attribuée aux Marvelettes, mais a ensuite été coupée pour l’album In The Groove de Gaye en 1968. Ce LP lui-même avait une histoire inhabituelle car il a été renommé après son énorme succès en simple, “Je l’ai entendu à travers le Grapevine.” Avec sa version, l’album incluait également les 45s de Gaye «You» et «Chained», mais «Tear It On Down» n’a pas été choisi pour la sortie du single de Motown.

Quatre ans plus tard, la carrière de Reeves & the Vandellas tirait à sa fin. Avec le recul, c’était le cas depuis leur succès de 1967 «Honey Chile», même si 1971 a amené le Top 30 des tubes R&B dans «Bless You» et «In And Out Of My Life». Le mois de mars suivant, Black Magic deviendra leur dernier album, et le groupe l’appela un jour après un concert d’adieu à la fin de 1972.

Reeves a eu du mal à accepter la nouvelle direction de Motown, et même son emplacement, restant à Detroit lorsque la société a déménagé à Los Angeles. Elle a finalement signé avec MCA en tant qu’artiste solo, remportant un succès critique sinon commercial. En 1972, «Tear It On Down» faisait écho aux derniers jours de les Supremes avec Diana Ross.

Tout comme Mary Wilson et Cindy Birdsong ne sont pas apparues avec Ross sur son dernier single avec le groupe «Un jour, nous serons ensemble», les Vandellas du début des années 70 (Sandra Tilley et la sœur de Reeves Lois) n’étaient pas du tout sur «Tear It On Down». Néanmoins, avec des voix enregistrées par Reeves à Los Angeles et soutenues par une version côté B de le Jackson 5“I Want You Back” de “I Want You Back”, il est devenu la dernière entrée dans le tableau du groupe.

Même s’il n’a atteint que le 37e rang du R&B, «Tear It On Down» mérite d’être étudié, dans les deux versions. Gaye le prend à son léchage d’âme lisse et sophistiqué familier mais unique, tandis que Reeves lui donne un traitement graveleux et gospel, arrangé par Paul Riser, qui méritait un public beaucoup plus large.

