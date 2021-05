Martha Cristiana rompt le silence sur sa relation avec son ex-mari

«Je ne vais pas aborder ce sujet car c’était très délicat à l’époque, je pense qu’il y avait des gens qui ont exprimé leur opinion, qu’ils n’auraient pas dû le faire, et le contexte dans lequel je l’ai fait a été beaucoup traité, pour les raisons pour lesquelles je l’ai fait, à ce moment-là, ils étaient très louables, c’était à quelques jours de la Journée internationale de la femme.

«J’ai continué à recevoir des attaques et je savais que si j’en parlais et portais cette plainte, ils s’arrêteraient à ce moment-là, et c’est ce qui s’est passé», a expliqué l’artiste du feuilleton When You Are Mine. En mars 2020, Martha christiana Il s’est rendu sur son compte Twitter pour parler des problèmes qu’il a rencontrés avec le père de ses enfants.

“Des amis, mon manager, mes relations publiques, mes enfants, ma mère qui était encore dans cet avion, mes cousins ​​et mes oncles. Est-ce que je les ai aussi manipulés? Lors d’un mariage à Huatulco, aussi. Alors pourquoi est-ce si difficile pour eux? croire C’est comme ça que ma vie était avec lui quand le monstre est sorti? », a précisé le mannequin.

Des mois plus tard, Martha a publiquement dénoncé son ex pour ne pas lui avoir permis de voir ses enfants; Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention, c’est que l’actrice s’est prononcée contre une personne affirmant qu’il était un «complice» de son ex-mari.