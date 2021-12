Martha De Laurentiis, productrice de « Hannibal », décédée à 67 ans

Martha De Laurentiis, la productrice de cinéma et de télévision et veuve de Dino De Laurentiis est décédée samedi après une longue bataille contre le cancer. Sa mort a été annoncée par l’écrivain Bryan Fuller, qui a travaillé avec De Laurentiis sur la série NBC Hannibal. De Laurentiis, qui a également produit U-571, Red Dragon et Hannibal Rising, avait 67 ans.

« Quelle femme incroyable », a écrit Fuller sur Instagram, à côté d’une galerie de photos de De Laurentiis. « Martha De Laurentiis nous a quittés hier paisiblement avec sa famille à ses côtés. Vive Martha et son brillant héritage. » Il a inclus le hashtag « La famille Hannibal pour toujours ». Fuller a également fourni une déclaration plus longue à Deadline, remerciant De Laurentiis de l’avoir soutenu et louant son « style signature » de réalisation de films.

« Au cours de décennies de tournage sur le terrain et dans les tranchées, elle a développé un style distinctif. Intelligente, de bon goût, élégante, respectueuse et présente. Toujours positive et toujours soudée », a écrit Fuller. « Elle a lu chaque brouillon de chaque scénario, était sur le plateau à chaque occasion. Elle était la pom-pom girl la plus glamour que l’on puisse demander. Martha a soutenu les conteurs de toutes ses forces, chaque artiste, chaque artisan. Elle nous a tous traités comme une famille. Martha DeLaurentiis a été et sera toujours la Matriarche. »

De Laurentiis, qui est née Martha Schumacher et a fréquenté la Ball State University, a créé la société de production Dino De Laurentiis en 1980 avec Dino. Elle a épousé Dino en 1990, deux ans après son divorce avec l’actrice Silvana Mangano. De Laurentiis et Dino ont partagé deux filles, Carolyn et Dina. Dino est décédé en 2010 à l’âge de 91 ans.

De Laurentiis a été producteur sur de nombreux films sur lesquels Dino a également travaillé, à partir du début des années 1980. Certains de ses crédits incluent Firestarter, Cat’s Eye, King Kong Lives, Desperate Hours, Temptation, U-571, le film Hannibal 2001, son suivi Red Dragon et le prequel Hannibal Rising. En 2018, elle était productrice sur Arctic, un drame de survie mettant en vedette l’acteur d’Hannibal Mads Mikkelsen. Elle est également créditée en tant que productrice exécutive du prochain Firestarter 2022, avec Zac Efron. La série Hannibal de Fuller, diffusée sur NBC de 2013 à 2015, était la seule série télévisée sur laquelle De Laurentiis a travaillé.

De nombreux abonnés de Fuller sur Instagram ont partagé leurs souvenirs et leurs condoléances à la famille De Laurentiis. « Je n’ai pas de mots. Vraiment choqué. Elle a toujours été si gentille et terre-à-terre. Je vous adresse mes condoléances à vous et à sa famille », a écrit une personne. « Oh non ! Je suis triste qu’elle nous ait quittés mais tellement content qu’elle soit entourée d’amour », a commenté un autre.