Martha et les Vandellas font monter la température

En 1963, l’Amérique a connu une vague de chaleur qui a mis du temps à se rompre, mais quand elle l’a fait, elle a vraiment grésillé. Le 10 juillet, le label Gordy de Motown sort “Vague De Chaleur” et l’a vu devenir le deuxième succès R&B pour Marthe et les Vandella, leur premier numéro 1 sur ce graphique et leur percée pop.

L’irrésistible chanson Holland-Dozier-Holland a été propulsée non seulement par les voix de Martha Reeves et de ses collègues Vandellas, mais par le saxo baryton rauque de Mike Terry. Il était un homme clé de la session Motown à ses débuts, y passant cinq ans à partir de 1960 avant de traverser la ville de Detroit pour rejoindre Golden World Records. Terry a joué sur d’autres grands succès de Tamla comme les quatre sommets‘ « Je ne peux pas m’en empêcher » les frères Isley‘ “This Old Heart Of Mine” et “Helples” de Kim Weston.

Enregistré le 20 juin, “Heat Wave” – ​​le préfixe “(Love Is Like A)” a été ajouté plus tard – était dans la rue trois semaines plus tard. Sa progression vers la notoriété nationale a été facilitée par la météo du début de l’été : à mesure que la température augmentait, les bulletins météorologiques radio étaient souvent accompagnés de la piste.

La succession de Little Stevie

“Heat Wave” a mis un mois pour faire ses débuts dans les charts R&B et un autre mois pour se hisser au sommet de cette charte, succédant à un autre incontournable de la Motown, Stevie Wonder‘s “Bouts des doigts – Pt.2.” Puis Marthe, Rosalind et Annette restèrent immobiles pendant un mois. De plus, où leur premier coup d’âme “Come And Get These Memories” avait vacillé au n ° 29 de la pop, ils avaient maintenant un succès croisé à part entière, alors que “Heat Wave” grimpait à un sommet Hot 100 du n ° 4.

D’innombrables reprises de la chanson se sont accumulées, dont beaucoup d’admirateurs britanniques de Motown tels que Loulou, Springfield poussiéreux, et L’OMS, avant que Linda Ronstadt ne la ramène dans le Top 5 américain en 1975. En 2002, la chanson est revenue à ses origines lorsque Joan Osborne l’a chantée, soutenue par les Funk Brothers, pour le film et l’album Standing In The Shadows Of Motown qui célébrait ces hommes de session qui avaient contribué à créer le son Motown en premier lieu. Il y a eu un autre retour aux sources en mai 2018, lorsque le co-auteur de “Heat Wave”, Lamont Dozier, l’a refait dans un medley avec “Nowhere To Run” avec la chanteuse britannique soul Jo Harman, pour l’album Reimagination de Dozier.

