Martha Higareda et la liste des hommes avec qui elle a été | Instagram

Le célèbre actrice La Mexicaine Martha Higareda a récemment révélé à combien d’hommes elle avait cet attachement, car aujourd’hui son nom a été beaucoup plus entendu après avoir été en couple avec l’ancien partenaire de l’animatrice Yanet García.

Au cas où vous ne le sauriez toujours pas, il y a quelques jours à peine, Martha Higareda a été honnête avec Rose Yordi Et dans une interview pour la chaîne YouTube du chauffeur, il a reconnu qu’il n’a pas si bien réussi dans le domaine de l’amour, dans la mesure où il a déjà congelé ses œufs pour devenir mère.

Et c’est que bien qu’ayant déjà été mariée à une occasion, tout semble indiquer qu’elle ne connaît toujours pas son prince charmant.

Cependant, pour être vrai, ce n’était pas le secret le mieux gardé du producteur également, puisque lors du dernier épisode de De Todo un Mucho, une émission à laquelle il participe avec Rosado, il a fait des déclarations fortes sur sa vie privée en donnant savoir comment beaucoup d’hommes avec qui elle a eu des relations sexuelles.

Il convient de noter que tout a commencé lorsque Yordi l’a interrogée sur le nombre de petits amis qu’elle avait eu tout au long de sa vie.

C’est là que l’actrice a répondu que sa liste était courte, puisque seuls cinq ou six hommes pouvaient être considérés comme une relation sérieuse.

Après cette question, le joueur d’Otro Rollo s’est un peu remonté le moral et a décidé d’enquêter un peu plus sur la vie privée de Martha, alors il l’a directement interrogée sur sa liste de couples avec lesquels elle a eu des relations.

Cependant, tout semble indiquer qu’en réalité il n’était pas préparé à la réponse et c’est que le protagoniste d’Amarte Duele l’a surpris en lui annonçant que le nombre d’amants qu’il a eu est exactement le même que celui de sa liste de petits amis.

Six », a-t-il dit, auquel Yordi a répondu : « Vous n’avez jamais été avec quelqu’un d’autre que votre petit ami ?

Déjà un peu attristée, la belle actrice avoue que la principale raison pour laquelle elle a décidé de ne pas avoir de relations occasionnelles est qu’elle a peur d’en venir à ça avec quelqu’un qu’elle ne connaît pas du tout.

Et c’est simplement qu’au-delà du physique, il a toujours cherché à ce que ses partenaires aient une compatibilité mentale et spirituelle, puisqu’il assure qu’il fasse une plus grande union et qui sait, l’ex-petit ami de la fitness girl Yanet García est peut-être celui pour elle et enfin devenir mère.