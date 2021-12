Martha Higareda fête Noël à Hawaï avec l’ex de Yanet García

Le beau actrice La Mexicaine Martha Higareda a récemment fait forte impression sur son compte Instagram officiel après avoir partagé avec ses fans une photo montrant sa beauté tout en prenant de bonnes vacances à Hawaï.

Il ne fait aucun doute que Martha Higareda est l’une des actrices les plus talentueuses au monde. Afficher Mexicain, cependant, est aussi l’un des plus beaux et la preuve en sont les photographies qu’il partage avec ses admirateurs.

À travers son compte Instagram officiel, le Tabasco a partagé une photo dans laquelle elle a l’air plus coquette que jamais en utilisant un spectaculaire slip de bain deux pièces en noir, un ensemble qui a sans aucun doute fait sensation parmi ses adeptes.

Dans la publication, l’actrice est montrée pendant ses vacances à Hawaï tout en affichant sa silhouette soignée, en particulier sa petite taille.

Quelle aventure incroyable à Hawaï, j’adore explorer, qu’est-ce que tu aimes le plus, la plage ou les montagnes ? », a écrit le célèbre.

Comme prévu, il n’a pas fallu longtemps pour que ses plus de 4,3 millions de followers soient présents sur la photo, qu’ils ont remplie de commentaires pleins d’affection et d’admiration où ils ont salué à quel point il est beau à 38 ans.

Comme vous vous en souvenez peut-être, fin 2019, Yanet García a déménagé à Los Angeles, en Californie, pour vivre avec son petit ami d’alors, l’Américain Lewis Howes, cependant, il y a seulement quelques mois, ils ont mis fin à leur relation.

Après cela, Martha Higareda a été prise avec l’ancien athlète et les rumeurs d’infidélité n’ont pas attendu.

Cependant, c’est elle qui l’a nié, assurant qu’il n’était plus avec la « Weather Girl » lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble.

D’autre part, pour célébrer son aisance, la protagoniste d’Amarte blesse, No manches, Frida y Cásese qui peut, a partagé une série de photographies dans lesquelles elle montre beaucoup d’affection aux côtés de l’ancien athlète américain Lewis Howes.

Pour accompagner la publication, il a écrit un tendre message dans lequel il exprime ses sentiments maintenant que tous deux ont fait une escapade à Hawaï, dans ce qui serait leur premier voyage ensemble.

Quelle belle aventure de voyager à Maui avec Lewis Howes. Nous sommes montés dans un hélicoptère, nous avons survolé un arc-en-ciel. Nous avons fait une randonnée dans une forêt de bambous et avons mangé du pain aux bananes. Nous écoutons et dansons sur de la musique hawaïenne. »