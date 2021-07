Martha Raddatz d’ABC et ses panélistes frappent la baignoire DNC sur les «droits de vote» ⋆ 10z viral

Dimanche, Brent Baker du MRC a remarqué que l’animatrice d’ABC This Week, Martha Raddatz, avait passé le 4 juillet à se plaindre des républicains qui portaient un coup aux « droits électoraux ». Toute l’introduction avait un son biaisé :

RADDATZ : La nation célèbre la démocratie, alors que le président promeut un retour à la normale…. La Trump Organization et son directeur financier chargés de un vaste programme criminel de 15 ans….. Et la Cour suprême porte un coup aux droits électoraux. Nous allons nous attaquer à tout et décomposer notre tout nouveau sondage ABC News.

Dans la deuxième demi-heure, Raddatz s’est tourné vers le directeur politique adjoint d’ABC, Averi Harper, pour ce résultat du sondage et ce que la Cour suprême a fait pour faire respecter les lois de l’Arizona contre la récolte des bulletins de vote et le décompte des voix exprimées dans la mauvaise circonscription :

HARPER: Cela va porter un coup dur à cette lutte contre ce que les défenseurs du vote appelleraient la suppression des électeurs dans les États dirigés par les républicains à travers le pays. Et le fait est que le peuple américain n’est pas du côté des législateurs républicains dans certains de ces États. Deux contre un, si vous regardez le sondage ABC/Washington Post, vous voyez que les Américains pensent qu’il est plus important d’avoir des lois de vote qui facilitent le vote légal que des lois qui rendent plus difficile le vote frauduleux.

Ils n’ont pas demandé si les gens soutenaient une exigence d’identification des électeurs, avec jusqu’à 80 pour cent en faveur. Ils n’ont pas demandé si les Américains étaient favorables au décompte des votes exprimés dans la mauvaise circonscription, ni s’ils étaient favorables à la « récolte des bulletins de vote ».

Time’s Molly Ball a souligné que les démocrates « utiliseront le fait que ces lois sont impopulaires pour essayer de motiver les électeurs démocrates. Raddatz l’a souligné à nouveau : “Exactement – LZ, comme l’a souligné Averi et Molly, pas exactement en accord avec l’opinion publique.”

Le podcasteur d’ABC LZ Granderson a insisté sur le fait que les républicains s’en moquent :

Quel parti contrôle les gouvernements locaux là où vivent la plupart des pauvres et des minorités ? @LZGranderson: SCOTUS fait en sorte que les pauvres décident d’utiliser l’argent du gaz pour voter ou pour se rendre au travail. @MaryCJordan : Le 4 juillet, c’est « choquant… beaucoup de gens n’ont pas le même accès au vote que les autres Américains » #ThisWeek pic.twitter.com/42Ci7HD3SK – Brent Baker (@BrentHBaker) 4 juillet 2021

GRANDERSON : Non, bien sûr que non. Mais ils ne se soucient pas vraiment de l’opinion publique, n’est-ce pas ? Si c’était le cas, alors toute cette législation, nous l’examinerions différemment. Ce qui me frustre le plus, c’est que les juges ont reconnu que ces nouvelles lois ont un impact sur les minorités. Ils n’ont pas nié cet aspect. Ils disent juste que l’inconvénient n’est pas si grand. Bien, ils sont tous privilégiés. Et j’ai grandi pauvre. Je me souviens de ma mère qui a gratté 50 cents, 75 cents, 1 $ juste pour l’argent de l’essence pour aller à l’épicerie. Quand tu fais ça dans les bureaux de vote, maintenant vous forcez les minorités à décider si elles vont ou non investir de l’argent, de l’argent pour l’essence, pour se rendre aux bureaux de vote qui sont maintenant plus éloignés, ou est-ce que j’utilise cet argent de l’essence pour aller à l’épicerie, ou dois-je se mettre au travail ? Ils sont privilégiés, disant que cela ne les dérange pas assez. Eh bien, comment savez-vous? Quand avez-vous été aussi pauvre pour la dernière fois ?

Comme Baker l’a noté, la plupart des bureaux de vote des minorités se trouvent dans les grandes villes où les démocrates sont au pouvoir depuis des décennies.

Mais Mary Jordan du Washington Post a complété le panel entièrement libéral, insistant sur le fait qu’il y avait toutes sortes de « sales tours » dans le Mississippi, et a fait une conférence « c’est le 4 juillet ici. Tout est question de vote, non ? C’est le plus fondamental des droits. Nous avons organisé la Boston Tea Party parce que nous ne pouvions pas voter et que nous étions taxés. Et c’est un peu choquant qu’en ce moment, beaucoup de gens n’aient pas le même accès aux votes que les autres Américains.

Au moins, Ball a ajouté “dans certains quartiers à droite, on a le sentiment que les démocrates hyperventilent à ce sujet”. Oui, tout comme les « médias grand public ».

