Martha Stewart confirme qu’elle est en couple

Martha Stewart ne donne pas de noms en ce qui concerne son amour actuel. Le magnat du style de vie a taquiné qu’elle était moins que célibataire jeudi dans l’émission Watch What Happens Live avec Andy Cohen après avoir révélé qu’elle avait « pas mal » de célibataires célèbres dans ses DM après avoir publié une photo de « piège à soif » sur Instagram au cours de l’été 2020.

Après avoir partagé une photo sensuelle dans la piscine sur ses réseaux sociaux en juillet 2020, Stewart a admis avoir entendu de nombreux célibataires intéressés, mais a déclaré qu’elle n’avait finalement pas eu de rendez-vous en conséquence. Quoi qu’il en soit, Stewart a trouvé une connexion romantique peu de temps après. Andy Cohen lui a demandé si elle sortait avec quelqu’un maintenant, Stewart a répondu : « Non », avant de préciser : « Je ne devrais pas dire non. Je veux dire oui, mais je ne vais pas vous le dire.

Stewart était auparavant mariée à Andrew Stewart pendant 29 ans avant de se séparer en 1987, finalisant leur divorce en 1990. Les deux partagent leur fille Alexis, 56 ans. La star de Martha Knows Best a déjà parlé de sa photo de piscine qui a fait les gros titres plus tôt cette année. , racontant à Entertainment Tonight en juillet que c’était « définitivement un piège à soif », et s’est produit quand elle « a juste pensé [she] avait l’air bien en sortant de la piscine. »

« Mon appareil photo s’est allumé à l’envers, vous savez, en mode selfie, et j’étais si jolie. Le soleil était sur mon visage. Je me suis dit : ‘Oh, c’est joli’, alors j’ai pris la photo. Ça avait l’air bien », a-t-elle dit la sortie. En avril, Stewart a avoué à Howie Mandel dans The Ellen DeGeneres Show qu’elle avait reçu « tant de propositions et tant de propositions » après avoir publié la photo, mais « avait dû les ignorer toutes », car elle est une « personne très occupée ».

Au cours de la WWHL de jeudi, Stewart a également évoqué ses liens amoureux avec le regretté Larry King, décédé en janvier à l’âge de 87 ans. est devenue un peu amoureuse », a-t-elle dit à Cohen. L’alun de Martha Stewart Show n’est pas entré dans les détails, mais a déclaré que d’autres tables avaient remarqué ce qui se passait et supposaient qu’elles sortaient ensemble. « Tout le monde remarquait que j’étais sorti avec Larry King, et Larry King n’était pas mon genre romantique, si vous voyez ce que je veux dire », a déclaré Stewart.