Martha Stewart lancera Martha.com en vendant ses produits de marque – WWD

Martha Stewart a révélé mercredi soir sur Instagram qu’elle prévoyait de lancer Martha.com à minuit, accumulant plus de 17 000 likes en deux heures.

Stewart a appelé Martha.com “notre nouvelle boutique en ligne ‘tout’ où le produit original de Martha sera vendu ainsi que ma collection organisée de choses préférées.”

Elle a déclaré qu’au cours des prochains mois, le site vendra des « aliments délicieux », des produits CBD, des meubles, des ingrédients pour la cuisine, des recettes préférées et des vidéos instructives, des produits pour son jardin, des vêtements conçus par Martha et des décorations de vacances, entre autres.

« Jetez un œil et rappelez-vous que ce n’est que le début », a-t-elle écrit.

Stewart a expliqué dans le message qu’elle avait pris son ancien camion postal vert marthabymail réutilisé et l’avait peint en blanc brillant avec un nouveau logo noir. “Vraiment mignon, et ça marche toujours !!!”, a-t-elle écrit sur Instagram.

En avril 2019, Sequential Brands Group a vendu Martha Stewart à Marquee Brands. La marque Martha Stewart touche chaque mois environ 100 millions de consommateurs sur tous les supports et plateformes de marchandisage. Stewart est la fondatrice de Martha Stewart Living Omnimedia ; ses produits de marque se trouvent dans plus de 70 millions de foyers et sont de plus en plus présents dans le commerce de détail dans des milliers d’endroits.