Martha Thomas ouvre un compte de buteur lors de son premier départ pour Manchester United – Man United News And Transfer News

Le nouveau patron Marc Skinner a remporté sa première victoire alors que Manchester United Women battait Aston Villa 2-0 lors d’un match amical de pré-saison.

La nouvelle recrue Martha Thomas, qui a rejoint le club en provenance de West Ham cet été, a ouvert son score dans les cinq premières minutes de ce qui était son premier départ pour le club.

Kirsty Hanson a obtenu la passe décisive pour le premier but avant d’en marquer un elle-même dans ce qui était une belle frappe de l’extérieur de la surface.

Vilde Bøe Risa a de nouveau impressionné au milieu de terrain lors de son deuxième match pour les Reds.

Pendant ce temps, un certain nombre de jeunes ont de nouveau fait des apparitions alors que Skinner continue de voir ce que les jeunes peuvent apporter à son équipe.

United a réussi à contenir ses homologues de la WSL alors que Villa avait du mal à tirer en première mi-temps. Alisha Lehmann leur a fourni leur meilleure chance mais a tiré à côté.

United a dominé du début à la fin lors de son deuxième match à Carrington et Skinner a été impressionné par son équipe.

💬 Découvrez ce que le patron a fait de l’entraînement de samedi, alors que nous remportions notre première victoire de la pré-saison ⤵️#MUWomen pic.twitter.com/f60DKDGRoQ – Femmes de Manchester United (@ManUtdWomen) 15 août 2021

S’exprimant dans une interview publiée sur les réseaux sociaux de United après le match, Skinner a déclaré: «Les 25 premières minutes ont été vraiment positives, elles ont montré le style et la qualité des joueurs. Je pense que nous avons eu beaucoup de contrôle tout au long du match.

“Je suis vraiment satisfait de l’attitude et de l’engagement de chaque joueur envers ce que nous leur demandons de faire.”

Il a également ajouté à ses commentaires précédents de vouloir continuer la voie United en disant: “Vous venez dans un club comme Manchester United qui a un riche héritage de football offensif et nous voulons ajouter à cela.”

En prévision de leur voyage en Écosse plus tard dans la semaine, Skinner s’est enthousiasmé : « Je suis quelqu’un de sympathique, j’aime apprendre à connaître les gens afin de pouvoir en tirer le meilleur parti en tant que joueur. Pour nous, aller en Écosse ensemble, cela me donne le temps de me connecter pendant les heures où les gens ne sont pas prêts pour la formation. »

United affrontera les Rangers dans un autre match amical de pré-saison le jeudi 19 août.