Martí, la main qui berce le berceau de Badosa

07/06/2021 à 17:02 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Paula Badosa à Roland Garros, il fait face à un rêve qu’il a depuis l’âge de neuf ans lorsqu’il est venu avec sa mère assister au tournoi. Une illusion qui semblait plus réelle lorsqu’elle a remporté le titre junior en 2015, mais après ce succès, tout a pris une tournure inattendue et les attentes qu’on avait en elle ont disparu au point qu’elle a failli jeter l’éponge et quitter le tennis.

“C’était un jouet cassé & rdquor;, dit-il Xavier Budo qui l’a recueillie pour l’aider. Travailler avec l’ancien technicien Carla Suárez Cela lui a permis de se hisser dans le top 100 et de se sentir vraiment professionnel.

Besoin de changement

Cette relation a pris fin il y a quelques années. «Paula n’était pas bien mentalement quand elle m’a appelé. Il n’a pas apprécié le processus. Cela dépendait totalement des résultats. Être un professionnel au quotidien est difficile et parfois accablant & rdquor;, explique-t-il. Javier Marti, son entraîneur actuel depuis l’année dernière quand il a fait ses débuts avec lui à Roland Garros où Badosa atteint les huitièmes de finale.

« Ce résultat n’était pas réel. C’était plus l’air frais que donne un nouvel entraîneur, valorise l’entraîneur madrilène qui, en raison de son expérience de joueur, lorsqu’à 16 ans il a été pointé du doigt comme l’héritier de Rafael Nadal, a traversé des épreuves difficiles. moments de sa carrière. “J’ai affronté des matchs avec trop de tension puis une blessure au coude m’a empêché de continuer”, explique l’entraîneur de 29 ans.

« C’est une expérience qui m’a fait mûrir. Valorisez les mauvais moments. Regarder les gens de ma génération à l’étage. Paula a vu que je pouvais l’aider de mon humble avis et sous ma bonne ou ma mauvaise expérience & rdquor;, elle commente la bonne connexion qu’elle entretient avec le joueur de tennis catalan.

Lien émotionnel

Dans les jeux Badosa n’arrête pas de le regarder. «Je regarde Javier pour chercher la sécurité. Il sait ce qui m’arrive à tout moment et ça me rassure. Javi et moi avons suivi des trajectoires similaires en nous comparant à Nadal et Sharapova. Ce n’est pas facile. Il me comprend à 100% dans les moments de tant de tension & rdquor;, explique-t-il Badosa de son nouvel entraîneur.

Et cette pression est apparue presque subitement à Roland-Garros, après Badosa a atteint les quarts de finale et commence à la signaler comme l’une des meilleures prétendantes au titre.

« Capable de tout & rdquor;

« C’est difficile de faire face à ça. C’est quelque chose de nouveau pour elle. Paula n’avait pas joué le rôle de favorite auparavant. Maintenant, tu dois l’aider, c’est mon travail. Nous comprenons les bonnes attentes mais notre philosophie est au jour le jour. Je la vois capable de rivaliser avec n’importe qui comme elle peut perdre & rdquor;, explique-t-il Marti.

Martí essaie de lui offrir le meilleur environnement pour qu’il puisse profiter du tennis. « Avoir du temps libre, déconnecter & rdquor ;, dit-il. Sur le plan technique, le technicien essaie « d’exploiter ses meilleures armes, ses grands coups, son courage & rdquor ;, précise le technicien qui voit encore beaucoup de potentiel d’amélioration avec Badosa. « Sur le plan physique et mental, c’était difficile pour lui de défendre et il doit encore travailler son deuxième service & rdquor; Demain contre les Slovaques Tamara zidansek il cherchera à continuer à rêver un jour de plus à Paris.