Martial a envoyé un avertissement brutal à Rangnick concernant les jeux d’agents et la sortie de Man Utd

Ralf Rangnick a dit à Anthony Martial de lui parler directement, et non via son agent dans les médias, s’il souhaite quitter Manchester United le mois prochain.

Le Français, 26 ans, semble destiné à quitter Old Trafford cet hiver, après avoir chuté dans la hiérarchie à Old Trafford. En effet, Martial n’a commencé que quatre matchs toutes compétitions confondues au cours d’une saison de lutte jusqu’à présent. Et l’attaquant n’a pas encore figuré sous la direction du patron par intérim Rangnick, après s’être blessé au genou avant la victoire du week-end dernier contre Crystal Palace.

En tant que tel, l’agent de Martial est récemment apparu sur Sky Sports pour annoncer que Martial voulait quitter United dans la fenêtre de janvier.

« Anthony souhaite quitter le club en janvier », a déclaré Philippe Lamboley. « Il a juste besoin de jouer, il ne veut pas rester en janvier et je parlerai bientôt au club. »

Toujours dans ce qui devrait être son apogée, une file de prétendants potentiels s’est rapidement formée. En effet, un rapport a rapidement identifié Arsenal, Newcastle, Barcelone et le PSG étaient tous dans le cadre.

Cependant, du quatuor, il semble que l’intérêt de Newcastle soit le plus authentique. À cette fin, un rapport publié lundi a affirmé qu’ils étaient prêts à payer « tout ce dont ils ont besoin » pour emmener Martial à St James’ Park.

Rangnick ne prend pas de bêtises

Où que se trouve son avenir, Rangnick ne semble pas du genre à prendre des bêtises aux agents. Et, l’Allemand rusé a dit à Martial qu’il devrait se diriger vers sa porte s’il veut quitter le club.

« Je ne communique pas avec les agents via les médias et la presse », a déclaré Rangnick. « Le joueur n’en a pas parlé avec moi ou avec nous.

«Après la dernière séance d’entraînement avant le match de Crystal Palace, après s’être entraîné avec l’équipe, il a informé le médecin et le service médical qu’il ne serait pas disponible car la douleur au genou est trop importante. Nous devons attendre et voir.

« Peut-être qu’il peut s’entraîner à nouveau [on Sunday] mais je dois d’abord parler au docteur. Pour être honnête, ce que dit son agent via les médias ne m’intéresse pas beaucoup.

On a ensuite demandé à Rangnick s’il parlerait à Martial des affirmations de son agent, auxquelles il a donné une réponse honnête.

« Non. Ensuite, je réagirais à ce que son agent a dit et ce devrait être le joueur », a-t-il ajouté.

«S’il a vraiment le souhait d’aller dans un autre club, ce devrait être le joueur qui en informe soit le conseil d’administration, soit moi-même. Je n’ai jamais parlé d’un joueur via les médias et via des agents.

L’histoire se répète sur Martial

Ce n’est certainement pas la première fois que Martial essaie de s’éloigner d’Old Trafford.

En 2018, le joueur était également prêt à passer à autre chose lorsqu’il avait du mal à revendiquer le football régulier sous Jose Mourinho.

En effet, le patron portugais était très ouvert à sa vente jusqu’à L’intervention de Joel Glazer a mis un frein à sa vente.

Et lorsque United a déclenché l’option d’un an sur l’accord de Martial en décembre de la même année, Lamboley a entièrement révélé son « pessimisme » sur un nouvel accord.

United, cependant, a limogé Mourinho le lendemain et le régime d’Ole Gunnar Solskjaer a déclenché une reprise rapide des fortunes.

En tant que tel, Martial a ensuite signé un nouvel accord de cinq ans et demi avec United en janvier 2019, le portant jusqu’en 2024.

Cet accord a encore deux ans et demi à courir, donc United peut s’attendre à des frais importants pour Martial s’il partait.

Le Français a inscrit 79 buts en 268 apparitions pour United depuis son arrivée de Monaco en septembre 2015.

