Martiayna Watson poursuit la police du Delaware pour agression, négligence 10z viral

Une femme de 20 ans dit que quatre policiers du Delaware l’ont menacée, l’ont agressée, endommagé sa voiture et l’ont laissée traumatisée – et tout cela s’est apparemment avéré être un cas d’erreur d’identité.

À présent, Martiayna Watson dit qu’elle veut que les agents soient tenus responsables, et elle cherche cette responsabilité par le biais d’un procès fédéral. Elle poursuit la police de l’État du Delaware, l’État du Delaware et le Département de la sécurité intérieure, alléguant des violations des droits civils, notamment une force excessive, une fausse arrestation/fausse emprisonnement, des coups et blessures, de la négligence et une conduite imprudente.

Selon la plainte de Watson, déposée mercredi devant le tribunal de district américain du Delaware, elle venait de quitter une station-service à Wilmington peu avant 17h30 le 24 juin lorsqu’elle a remarqué une voiture la suivant lentement. Martiayna, qui est noire et conduit une Nissan Maxima gris clair, découvrira plus tard que la voiture derrière elle était conduite par un policier en civil du Delaware. Elle apprendra également plus tard que les agents de l’époque seraient à la recherche d’un homme et d’une femme noirs dans une Nissan Maxima gris foncé.

“Soudain et sans prévenir, [the car] coupé le véhicule de la plaignante en faisant une embardée agressive devant elle, bloquant sa voie de circulation », indique la plainte. “Presque simultanément, un deuxième véhicule conduit par l’officier du défendeur (“Véhicule 2″) a heurté le véhicule du demandeur par derrière.”

La plainte poursuit en disant que deux autres voitures, qui se sont également avérées être des voitures de police banalisées, se sont arrêtées de chaque côté de la voiture de Watson, la bloquant à l’intérieur.

“Les quatre officiers qui conduisaient les quatre véhicules de police banalisés sont sortis de leurs véhicules avec leurs armes au poing, pointant directement vers le plaignant”, a indiqué la plainte.

Watson, dont les deux fenêtres avant étaient complètement baissées, a demandé ce qui se passait, à quel moment, selon la plainte, les policiers lui ont dit de « Arrête de parler et ferme-la ! »

Après qu’un officier a annoncé qu’il n’y avait personne d’autre dans la voiture (rappelez-vous, la police aurait recherché deux personnes dans une Maxima gris foncé), l’un des officiers a cassé la lunette arrière côté conducteur de la voiture de Watson.

Un officier a ensuite ouvert la porte avant côté conducteur de la voiture de Watson et « l’a traînée hors de la voiture avec force et agressivité ».

“Lorsque la plaignante a commencé à pleurer et à demander à nouveau ce qui se passait, l’un des officiers de la défenderesse lui a mis un taser au cou et a dit:” Je vais te foutre en l’air “”, indique la plainte.

Finalement, selon la plainte, l’un des officiers a déclaré: “Je pense que nous avons la mauvaise personne”. Les agents ont alors « remonté brusquement dans leurs véhicules et sont partis, sans même présenter au demandeur des excuses pour leur traitement agressif, leur arrestation injustifiée et leur détention illégale », affirme le demandeur.

Lors d’une conférence de presse jeudi, Watson, visiblement ébranlée, a déclaré qu’elle voulait juste des réponses, selon un rapport de 6ABC WPVI.

“Je veux juste vraiment aller au fond des choses et je veux que les officiers soient tenus responsables”, a déclaré Watson.

Elle pensait qu’elle était sur le point d’être kidnappée, selon un rapport de Delaware Online.

“Je ne peux même pas conduire sans penser que quelque chose va m’arriver”, a déclaré Watson. “J’ai tellement peur, et je n’ai rien fait de mal.”

La police de l’État du Delaware a refusé la demande de commentaires de Law&Crime, affirmant qu’elle ne discuterait pas des litiges en cours. Les avocats de Watson n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Law&Crime.

Lisez la plainte de Watson ci-dessous.

