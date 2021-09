Martic et Rogers battent Minella et Samsonova et seront en huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021 à 02:15 CEST

Le joueur croate Petra martic, numéro 103 de la WTA et l’américain Shelby Roger, le numéro 78 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant par 7 (7) -6 (2), 1-6 et 6-4 en une heure et cinquante-trois minutes au joueur de tennis luxembourgeois Mandy Minella, numéro 175 de la WTA et la joueuse russe Liudmila Samsonova en 30e de finale de l’US Open. Après ce résultat, on peut continuer à voir la paire gagnante en seizièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, tandis que le couple perdant, de son côté, l’a réussi 7 fois. De même, Martic et Rogers ont atteint 73% dans le premier service et 55% des points de service ont été réalisés, tandis que l’efficacité de leurs rivaux était de 68% et ils ont atteint 55% des points de service. Enfin, par rapport aux fautes, les vainqueurs ont commis une double faute et les joueurs de la paire vaincue ont commis 2 doubles fautes.

En huitièmes de finale, Martic et Rogers affronteront les joueurs canadiens Gabriela Dabrowski et Luisa Stefani.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.