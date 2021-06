Martic et Rogers prennent la place en quarts de finale aux dépens de Fichman et Olmos

06/07/2021

Le à 14h31 CEST

Le joueur de tennis croate Petra martic, numéro 145 de la WTA et l’Américain Shelby Roger, numéro 108 de la WTA remportée en huitièmes de finale à Roland-Garros en deux heures et deux minutes par 3-6, 6-1 et 6-3 au joueur canadien Sharon fichman déjà le joueur de tennis mexicain Giuliana Olmos, numéros 32 et 30 de la WTA. Après ce résultat, on verra les vainqueurs de ce match lors des quarts de finale de Roland-Garros.

La paire vaincue a réussi à casser le service de ses adversaires 3 fois, tandis que les vainqueurs l’ont réussi 6 fois. De plus, Martic et Rogers ont eu une efficacité de 70% au premier service, 3 doubles fautes et ont réussi à gagner 60% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 68%, ont fait une double faute et ont réussi à gagner les 52% de points de services.

Lors des quarts de finale, les vainqueurs affronteront les joueurs roumains Irina-Camélia Begu Oui Nadia Podoroska demain mardi à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à Paris entre le 2 et le 13 juin sur terre battue en plein air. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.