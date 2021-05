Martin Bashir rompt le silence sur la princesse Diana et insiste sur le fait que l’interview ne lui a pas fait de mal | Royal | Nouvelles

Le journaliste, qui a quitté la BBC la semaine dernière en raison de problèmes de santé, s’est exprimé après que le rapport de Lord Dyson ait révélé qu’il avait utilisé un “comportement trompeur” pour décrocher son interview avec Panorama en 1995. M. Bashir, dont la réputation est en lambeaux, a insisté sur le fait que Diana n’était pas mécontente de la situation. contenu de l’entrevue.

Il a déclaré au Sunday Times: «Je n’ai jamais voulu nuire à Diana de quelque manière que ce soit et je ne pense pas que nous l’ayons fait.

«Tout ce que nous avons fait en termes d’interview était comme elle le souhaitait, du moment où elle voulait alerter le palais, au moment de sa diffusion, à son contenu … Ma famille et moi l’avons aimée.

M. Bashir a déclaré qu’il était “profondément désolé” pour le prince William et le prince Harry.

Mais le journaliste a contesté l’accusation du duc de Cambridge selon laquelle il a alimenté l’isolement et la paranoïa de Diana.

Il a dit: “Même au début des années 1990, il y avait des histoires et des appels téléphoniques secrètement enregistrés. Je n’étais la source de rien de tout cela.”

Le frère de Diana, Earl Spencer, a déclaré qu’il “trace une ligne” entre l’interview et la mort de sa sœur dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Sur les remarques d’Earl Spencer, M. Bashir a déclaré: «Je ne pense pas que je puisse être tenu responsable de beaucoup d’autres choses qui se passaient dans sa vie et des questions complexes entourant ces décisions.

“Je peux comprendre la motivation [of Earl Spencer’s comments] mais canaliser la tragédie, la relation difficile entre la famille royale et les médias uniquement sur mes épaules me semble un peu déraisonnable … La suggestion que je suis singulièrement responsable, je pense, est déraisonnable et injuste. “

«Quand vous pensez à ses expressions de chagrin dans son mariage, quand vous pensez à l’admission d’une maladie psychiatrique – tout simplement extraordinaire!

«Et ses fils ont continué à défendre la santé mentale.

“Je ne comprends pas quel est le but de tout ça? OK, peut-être que tu veux me détruire, mais en dehors de ça, à quoi ça sert?

«J’ai fait quelque chose de mal … mais par pitié, reconnaissez quelque chose de la relation que nous avons eue et quelque chose de ce qu’elle a contribué à travers cette interview.

“L’une des choses les plus tristes dans tout cela a été la façon dont le contenu de ce qu’elle a dit a été presque ignoré.”

M. Bashir a également déclaré que lui et Diana continuaient d’être amis après l’émission explosive.

Les commentaires du journaliste font suite à la publication jeudi des conclusions du rapport de Lord Dyson sur les circonstances entourant l’interview de Diana.