Martin Braithwaite a l’intention de se battre pour sa place à Barcelone – rapport

L’avenir de Martin Braithwaite à Barcelone a fait l’objet de nombreuses spéculations cet été, mais la dernière mise à jour suggère que l’international danois a rejoint la liste croissante de joueurs qui ne veulent tout simplement pas quitter le Camp Nou.

Barcelone a déjà recruté quatre joueurs cet été sous la forme d’Eric Garcia, Sergio Aguero, Emerson Royal et Memphis Depay, mais n’a pas encore confirmé de sortie.

Le nom de Braithwaite avait semblé assez proche du haut de la liste des clubs à vendre, en particulier après l’arrivée d’Aguero et Depay et avec Ansu Fati attendu pour le début de la saison 2021-22 après une blessure.

Pourtant, “l’intention” de l’international danois est de continuer à se battre pour sa place à Barcelone malgré l’intérêt de la Premier League. West Ham United aimerait le joueur de 30 ans, selon Mundo Deportivo.

Braithwaite a un contrat jusqu’en 2024 et n’envisageait “pas” de quitter le Camp Nou, “se sent fort” et “estime également qu’il peut apporter différentes choses à l’attaque du Barça”.

La perte d’Ousmane Dembele à cause d’une autre blessure de longue durée, le Français subira une intervention chirurgicale lundi, semble également contribuer au désir de Braithwaite de rester avec les géants catalans.

Bien sûr, il n’est pas clair si Braithwaite réalisera son souhait et restera pour une autre campagne. Le Barça souhaite évidemment réduire l’effectif pour collecter des fonds, mais doit également réduire la masse salariale pour se conformer aux règles de la Liga.