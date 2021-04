Martin Braithwaite absent jusqu’à trois semaines en raison d’une blessure

Le FC Barcelone a confirmé une blessure à l’attaquant Martin Braithwaite, qui le garderait à l’écart entre deux et trois semaines. L’attaquant a été blessé pendant l’entraînement, souffrant d’une entorse de la cheville droite.

Ronald Koeman utilisait Braithwaite principalement sur le banc lorsque l’équipe avait besoin d’un but, l’amenant souvent aux côtés de Francisco Trincão pour essayer de marquer un but sur le banc.

Braithwaite est le seul véritable «numéro 9» des Catalans, bien qu’il ait parfois été déployé en tant qu’ailier avant.

Plus de 39 matchs pour le Barça, marquant 7 buts et accordant 4 passes décisives en 1643 minutes. Sa contribution la plus importante a peut-être été un but gagnant en prolongation contre Séville en Copa del Rey.

Jusque-là, Braithwaite avait eu de la chance avec des blessures. Il n’a raté que 3 matchs jusqu’à présent cette saison en raison de sa forme physique, notamment en raison d’une blessure à la cuisse.

Il est sur le point de rater des matchs contre Getafe, Villareal, Grenade, Valence et potentiellement des matchs contre l’Atlético Madrid et Levante également.