Martin Braithwaite et le Danemark se qualifient pour la demi-finale de l’Euro 2020

Le voyage fantastique du Danemark se poursuit alors que les Danois se qualifient pour la demi-finale de l’Euro 2020 avec une victoire acharnée 2-1 sur la République tchèque à Bakou pour signer leur billet pour Wembley la semaine prochaine.

Martin Braithwaite a commencé et a joué les 90 minutes, et bien qu’il n’ait pas marqué, l’attaquant de Barcelone a certainement eu un impact au fur et à mesure que le jeu se développait.

C’était un début de rêve pour les Danois lorsqu’un corner de Stryger a trouvé un Thomas Delaney grand ouvert, qui a marqué le premier but après seulement huit minutes.

Le Danemark savait que les Tchèques n’avaient pas une équipe très talentueuse et a décidé de battre en retraite, de défendre profondément dans leur moitié et de contre-attaquer. Le plan a fonctionné à la perfection juste avant la mi-temps, lorsque Maehle a joué un brillant centre avec l’extérieur de son pied droit et Kasper Dolberg a volé le deuxième but.

La République tchèque n’a pas baissé les bras et a fait de son mieux en seconde période, marquant tôt grâce à Patrik Schick pour se donner un peu de vie.

Le manque de qualité a montré que les Tchèques n’ont jamais pu créer une véritable opportunité de but en seconde période, et Braithwaite a été l’un des attaquants danois qui a fait un travail magistral en tenant le ballon et en donnant à la défense un peu de répit jusqu’au coup de sifflet final. venu.

Le Danemark est passé d’un incident terrible à une course magique, et maintenant ils affrontent l’Ukraine ou l’Angleterre pour une place en finale. Christian Eriksen continue de sourire.