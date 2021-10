Martin Brundle amusé par sa nouvelle renommée après la grille du Grand Prix des États-Unis

Martin Brundle ne peut s’empêcher de rire d’être devenu si connu aux États-Unis en raison de son incident sur le gridwalk à Austin, entre autres.

Après que la pandémie l’a empêché de le faire en 2020 et la majeure partie de 2021, le gridwalk est revenu au Grand Prix des États-Unis – et il est juste de dire qu’il l’a fait avec un bang.

Le diffuseur et ancien pilote a tenté d’interviewer Serena Williams et Megan Thee Stallion avant le début de la course et a été refoulé à chaque fois par leur sécurité.

Cette dernière semblait parfaitement heureuse de lui parler, mais son entourage n’était pas content de Brundle, avec un membre disant « tu ne peux pas faire ça » auquel Brundle a répondu : « Je peux, parce que je viens de le faire. L’incident a été énormément discuté depuis.

L’homme de 62 ans, qui a demandé gardes du corps de faire preuve de « bonnes manières et de respect » dans le paddock de F1, trouve amusant que ce soit cela, plutôt que sa carrière de pilote, qui l’ait fait devenir plus connu.

« J’ai bien ri lundi », a-t-il déclaré dans son colonne pour Sky Sports.

« Après tout le sang, la sueur, les larmes et les os brisés, les victoires glorieuses et les échecs lamentables, les accidents monstrueux, les quadruples relais lors d’une nuit pluvieuse traîtresse au Mans, guidant un volant de 1250 chevaux au lit à travers les qualifications de Monaco, ainsi que 25 ans de diffusion, je suis finalement devenu légèrement connu pour être ignoré par les célébrités tout en étant simultanément écrasé d’un côté par un homme de la montagne et réprimandé par un sosie de Malfoy assistant sans aucun doute à sa première course de F1.

« Mon retour sur la grille après deux ans était probablement un peu trop effronté à Austin mais néanmoins très amusant. En fait, mon vrai titre de gloire est que j’ai déjà joué au snooker avec Mark Knopfler, et quel type adorable il était aussi.

Comment @LewisHamilton a réduit l’écart et appliqué la pression dimanche 🚀 Et comment @Max33Verstappen a gardé son sang-froid pour s’accrocher à la victoire 😎#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/xzYpNH7tQG – Formule 1 (@F1) 25 octobre 2021

Une fois la course commencée, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés à une bataille titanesque, le Néerlandais l’emportant pour prendre en charge la lutte pour le titre avant les cinq derniers tours.

Il a maintenant une avance de 12 points et une révision qui sera une grosse tâche pour Hamilton, surtout s’il doit prendre une pénalité de grille pour un changement de moteur – comme Brundle s’y attend.

« Il y a cinq courses à disputer en six week-ends et nous pensons que Lewis devra peut-être prendre un autre moteur à combustion interne qui entraînera une chute de cinq places sur la grille », a-t-il ajouté.

« Les deux suivants sont en altitude, ce qui a tendance à privilégier l’architecture turbo du bloc Honda à l’arrière de la Red Bull. mais attendons de voir. Après cela, nous avons deux nouvelles pistes au Qatar et un tracé à très grande vitesse en Arabie saoudite qui pourrait bien convenir à la Mercedes.

« La dernière manche se déroulera à Abu Dhabi, un site bien connu bien sûr et dominé par Red Bull l’année dernière, mais la piste a changé et devrait être 10 secondes plus rapide par tour. »