Martin Brundle appelle aux « bonnes manières et au respect » après la grille du GP des États-Unis

L’expert de la F1, Martin Brundle, estime qu’il est temps d’avoir des « manières et du respect » après le comportement controversé des gardes du corps à Austin.

Le Grand Prix des États-Unis 2021 a marqué le retour tant attendu de la grille de Brundle, une partie emblématique de la couverture de la Formule 1 au Royaume-Uni avant la pandémie mondiale.

Mais alors que Brundle a commencé à reprendre là où il s’était arrêté, il s’est plutôt heurté à une restriction inconnue.

En essayant de parler avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion et la légende du tennis Serena Williams, Brundle a rencontré à chaque fois un camouflet gênant, des gardes du corps s’assurant que les deux stars pourraient s’échapper rapidement.

Quelqu’un à Martin : Tu ne peux pas faire ça. Martin : Je peux, parce que je viens de le faire. Une vie dure. #F1 pic.twitter.com/kAtUv5iWQp – PlanetF1 (@Planet_F1) 24 octobre 2021

À un moment donné, il a dit « vous ne pouvez pas faire ça », Brundle a répondu : « Je peux, parce que je viens de le faire. »

Brundle s’est tourné vers les médias sociaux le lendemain de la course pour remédier à la situation, affirmant qu’il pensait qu’il était temps pour les invités célèbres de la Formule 1 de commencer à montrer un certain respect à la série et à son personnel.

« Je me suis déjà senti sous pression sur la grille auparavant, mais par des personnes appelées Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet, etc. », a-t-il écrit.

« Les gardes du corps qui visitent la grille pour la première fois ne me dérangent pas, tout le monde a un travail à faire, mais ils pourraient peut-être apprendre les bonnes manières et le respect sur notre patch. »

Heureusement, le retour de la grille de Martin n’a pas été un désastre, la star du golf Rory McIlroy et l’acteur Ben Stiller étant tous deux intervenus pour discuter avant le grand prix.

Une fois les lumières éteintes, l’action sur la piste a également été livrée avec Lewis Hamilton prenant la tête du poleman et rival pour le titre Max Verstappen dans le virage 1.

Red Bull a utilisé la contre-dépouille pour ramener Verstappen devant Hamilton, bien que dans les phases finales, Hamilton ait ramené le Néerlandais.

Mais Verstappen est resté calme sous la pression, ne permettant pas à Hamilton d’entrer dans une fenêtre de dépassement et donc de remporter sa première victoire sur le Circuit of The Americas.

Ce faisant, il a porté son avance sur Hamilton au championnat des pilotes à 12 points.