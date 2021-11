Martin Brundle appelle la Formule 1 à durcir les règles du parc fermé

Suite au drame de Max Verstappen au Brésil, l’ex-pilote de F1 Martin Brundle souhaite que les règles du parc fermé soient resserrées.

Il est loin d’être rare de voir des conducteurs vérifier des voitures rivales dans le paddock, et l’inspecteur Seb [Sebastian Vettel] a pendant des années été pratique avec ses évaluations, bien qu’au Grand Prix de Sao Paulo Verstappen soit allé trop loin au goût de la FIA.

Après les qualifications, le Néerlandais a été vu en train de toucher l’aileron arrière de la Mercedes W12, un cas simple d’un pilote curieux, a déclaré le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner.

Par la suite, la FIA a déterminé que le DRS sur le challenger de Hamilton était illégal pour avoir dépassé l’écart maximal de 85 millimètres.

La FIA était convaincue que quelque chose s’était mal passé avec l’aile, plutôt que toute activité illégale de Mercedes, mais Verstappen a été innocenté de toute implication dans celle-ci.

Cela étant dit, un précédent a été créé pour toute future mission de repérage des chauffeurs en parc fermé lorsque Verstappen a été condamné à une amende de 50 000 euros.

Et expliquant ainsi comment le parc fermé est apparu presque non réglementé pendant un certain temps, Brundle veut maintenant voir les règles se raffermir avec des restrictions claires et strictes.

« Nous avons vu des pilotes toucher d’autres voitures, des pneus, des gens qui les mesuraient », a déclaré Brundle via Sky F1.

« Ce que nous voyons, c’est que des pilotes sont hissés en l’air par leurs équipes, ce qui ne devrait absolument pas arriver, vous ne devriez pas vous approcher d’un pilote en parc fermé.

« C’est très facile de glisser quelques kilos – ils n’ont généralement pas de poches dans leur salopette, mais dans n’importe quoi.

« Donc, très clairement, les règles ont été un peu ignorées dans le parc fermé, il faut le dire ces dernières années, mais ce que vous feriez alors à ce sujet car le code sportif indique très clairement que vous n’êtes pas autorisé à toucher.

« Personne ne devrait toucher aux voitures. En parc fermé, les voitures sont bouclées. Nous voulons les mesurer et les peser avant d’aller plus loin. Ils devront se serrer les coudes là-dessus.

Le Grand Prix de Sao Paulo serait finalement aussi bien sur piste qu’en dehors, Hamilton venant de la 10e place sur la grille pour prendre la tête de Verstappen, pour ensuite remporter une victoire mémorable à partir de là.

Avec trois courses à disputer, Hamilton devance désormais Verstappen de seulement 14 points dans le championnat des pilotes.