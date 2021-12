Martin Brundle attristé de voir Max Verstappen « avoir recours à de telles tactiques »

L’ancien pilote de F1 devenu expert Martin Brundle a critiqué Max Verstappen pour avoir utilisé des tactiques sournoises inutiles sur la piste.

Le Néerlandais a prouvé cette saison qu’il n’était pas prêt à reculer sur la bonne voie, ce devoir incombant systématiquement à son rival pour le titre Lewis Hamilton chaque fois qu’ils se sont battus cette saison.

Le Grand Prix d’Arabie saoudite, cependant, était sans doute la course la plus controversée de leur bataille pour le titre à ce jour, Verstappen écopant d’une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste et pris l’avantage alors qu’il cherchait à garder la tête hors de portée de Hamilton.

Après la course, il a ensuite reçu une pénalité de 10 secondes, les commissaires l’ont jugé comme étant principalement responsable d’une étrange collision entre lui et Hamilton.

Sur ordre de son équipe, Verstappen a ralenti pour laisser Hamilton passer en tête, mais confus quant à ce qui se passait, Hamilton n’a pas dépassé, heurtant finalement l’arrière de la Red Bull de Verstappen et subissant des dommages à l’aile avant.

Et Brundle estime que la Formule 1 a un réel problème en ce qui concerne la façon dont elle contrôle les bouffonneries de Verstappen et Red Bull, des stratagèmes qui ne sont pas nécessaires à son esprit.

« Une fois de plus, il est apparu que la vitesse implacable de Hamilton et Mercedes sous les projecteurs de Jeddah allait gagner grâce à tout ce que Max Verstappen et Red Bull pourraient évoquer », a écrit Brundle dans sa chronique Sky F1.

« À cet égard, la F1 a un problème dans la mesure où la conception des pistes de course, en particulier en ce qui concerne les zones de « sécurité » et le règlement sportif, ne peuvent tout simplement pas contenir la façon dont Verstappen choisit et doit aller courir à le moment.

« Le seul moyen pour la FIA de le contrôler est d’avoir des critiques sans fin et des pénalités occasionnelles.

« Il joue le jeu étant donné qu’avec son avantage de points, Hamilton ne peut tout simplement pas se permettre d’avoir un accident avec lui et de perdre une occasion de réduire le déficit de points. Même maintenant, bien qu’il soit absolument à égalité de points avant la ronde finale, pour la première fois en F1 depuis 1974, cela reste le cas étant donné qu’il a un total de 9-8 victoires en cas de décompte.

« Telle est la maîtrise de la voiture et la ruse de Max, il est parfois capable de réaliser des mouvements audacieux et de laisser une marge de doute quant à savoir s’il s’agit d’une course difficile ou simplement d’une faute professionnelle en dehors des règlements. Et ce sont ces moments, comme le tristement célèbre virage quatre au Brésil, qui génèrent la confusion, les controverses et les incohérences.

« Je suis impressionné par les compétences de conduite de Verstappen et son sens de la course, et je l’ai défendu depuis le Grand Prix de Chine de 2015, lorsqu’il était sur la Toro Rosso. Son toucher et son contrôle au volant sont quelque chose à voir, mais cela m’attriste qu’il recoure à de telles tactiques, il est meilleur que ça.

«Et pour toute son attitude extérieurement insouciante, ce sera vraiment dommage si son héritage doit être étiqueté comme un conducteur injuste.

« Ayrton Senna et Michael Schumacher avaient aussi leurs défauts, et j’ai été à la merci des deux à l’occasion, mais c’est une entaille importante à leur immense réputation, ce n’est pas un point positif. »

Le champion du monde 2021 sera couronné lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Hamilton et Verstappen devraient se déchaîner autour du niveau redessiné du circuit de Yas Marina avec 369,5 points.

