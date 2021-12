Martin Brundle choisirait la vitesse sur les points dans la bataille pour le titre de Formule 1

Martin Brundle dit qu’il préférerait avoir la voiture la plus rapide que les points dans le sac, avant les deux dernières courses du Championnat du monde.

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont sur le point de conclure leur passionnante bataille d’un an pour le titre aux Grands Prix d’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi, le Néerlandais ayant actuellement huit points d’avance sur le septuple champion.

De nombreuses discussions se sont ensuivies pour savoir quel pilote est réellement dans la position la plus forte – Verstappen avec l’avance qu’il a, car cela signifie qu’il pourrait être sacré champion à Djeddah ce week-end, ou Hamilton avec l’élan d’avoir une Mercedes W12 qui l’a propulsé de manière catégorique. victoires lors des deux dernières courses.

Le diffuseur de Sky F1 Brundle a choisi d’aller à l’encontre de la sagesse conventionnelle utilisée par les experts du football selon laquelle les points sur le tableau ont plus de valeur que le potentiel offert par les jeux en cours.

« Je préfère avoir la vitesse que les points en ce moment », a déclaré Brundle, cité par PA Media, avant le Grand Prix d’Arabie saoudite.

« Une bonne analogie avec le football – vous préférez avoir les points plutôt que les matchs en main.

«Je pense que si Lewis continue à ce rythme de nœuds et si Valtteri (Bottas) peut s’impliquer et avoir l’un de ses jours en forme, alors qui sait?

« Un accident par ici et Max est le champion du monde, un accident pour Lewis… parce que ce ne serait pas difficile ici, c’est sûr. »

Lorsqu’on lui a demandé si le combat en cours avait le sentiment d’une relève de la garde, Brundle a répondu : « Oui, mais un garde ne veut pas se déplacer, n’est-ce pas ?

« Lewis a 37 ans en janvier et il a toute la gloire, tout l’argent. Je pense que je l’ai décrit comme un entrepôt de trophées qu’il doit avoir maintenant – ce n’est pas une pièce, n’est-ce pas, ou une armoire ?

« Il semble toujours avoir la même motivation et la même éthique de travail, le même rythme de travail et la même détermination que je l’ai jamais vu avoir. »

Sortir indemne de la toute première course de F1 en Arabie saoudite ne sera pas une tâche facile, étant donné que le tout nouveau circuit urbain est incroyablement rapide et entouré de barrières.

« Je pense qu’il y a certains domaines auxquels vous devez accorder beaucoup de respect », a déclaré Brundle du circuit de la corniche de Jeddah.

«Il vient à vous épais et rapide. Vous semblez constamment contourner un mur aveugle. Il y a quelques virages sur lesquels vous ne voulez pas vous écraser – 22 et 23 seraient les principaux dans ceux où il est pour le moins marginal.

« C’est sommaire par endroits – dangereux, je pense que c’est un mot trop fort – mais définitivement sommaire.

« Cet endroit va mordre. D’une certaine manière, c’est brillant vers la fin de la saison, mais si j’étais Red Bull et Mercedes, je me dirais « Je n’ai pas besoin du danger supplémentaire de cet endroit en ce moment ».