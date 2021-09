Martin Brundle défend Max Verstappen, “il fallait faire un pas”

Martin Brundle dit que si Max Verstappen a tenté une passe peut-être « trop ambitieuse » sur Lewis Hamilton, c’était nécessaire.

Les prétendants au titre sont entrés en collision dans les virages 1 et 2 du Grand Prix d’Italie, avec des arrêts aux stands bâclés pour forcer leurs chemins à se croiser à Monza.

Alors que Hamilton sortait des stands, Verstappen prendrait la ligne extérieure dans la première partie de la chicane Rettifilo, se préparant à remonter à l’intérieur de Hamilton au virage 2.

Le trottoir à saucisses heurterait cependant Verstappen à Hamilton, les deux voitures s’immobilisant dans le bac à gravier alors que le Red Bull de Verstappen se retrouvait échoué sur la Mercedes.

Verstappen s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Russie, après avoir jugé qu’il était “principalement” fautif, mais Brundle ne pense pas que le blâme puisse être imputé à l’un ou l’autre des pilotes.

« Fidèle à sa forme dans ce championnat remarquable, de nombreuses circonstances ont dicté que les deux prétendants au championnat finiraient par se battre pour le même morceau de tarmac », a écrit Brundle dans sa chronique Sky F1.

« Verstappen prend du retard [Daniel] Ricciardo au départ signifiait qu’il n’avait pas creusé l’écart attendu devant. Pendant ce temps, le mauvais départ de Hamilton dans la course Sprint signifiait qu’il n’avait commencé la course principale qu’à la quatrième place.

“Red Bull a effectué un arrêt au stand exceptionnellement très lent de 11 secondes pour Max, et Mercedes un arrêt régulier de quatre secondes pour Lewis. Il se trouve qu’avec tous ces facteurs, après 26 tours, ils étaient destinés à se rencontrer.

“Alors que Lewis sortait des stands, il était obligé de rester sur le côté droit pour la très longue ligne de sortie des stands, Lewis aurait été informé que c’était serré, et comme il l’a dit plus tard, il savait que Max était là et lui a dûment laissé la largeur d’une voiture selon la réglementation.

« C’était un moment clé pour la course et le championnat, et les deux pilotes savaient qu’il était extrêmement difficile de dépasser une voiture au rythme similaire et qu’ils devaient tous les deux être devant.

“Il n’y avait pratiquement pas de temps pour la pensée consciente, tout était question de réflexes et d’instincts.

“Max a contourné l’extérieur de Lewis au premier virage, un mouvement de bonne foi effectué avec sa voiture totalement sous contrôle. Ce n’était pas une manœuvre sauvage avec des pneus bloqués ou autre. Il serait apparu extrêmement rapidement dans la vision de Lewis, et vous pouvez également entendre votre rival de si près.

« L’appel que Max aurait dû prendre pour la voie de secours ne se cumule pas, car le« coup » est alors terminé car vous devez céder la position. Ils savaient tous les deux qu’il devait terminer la chicane sur la bonne voie.

« S’il s’agit du plan d’action par défaut attendu, pourquoi la route d’évacuation est-elle pleine de« bordures de saucisses » désagréables et potentiellement dommageables pour les voitures, et pourquoi les conducteurs sont-ils régulièrement pénalisés pour les avoir utilisés ici et à la deuxième chicane ?

“Lewis s’est retourné en s’attendant à ce que Max se rende au deuxième tour, comme cela s’était effectivement produit dans l’autre sens plus tôt dans la course et de retour à Imola par exemple. Max espérait qu’il y aurait assez d’espace, mais Lewis a renoncé à céder à Silverstone le jour de la course.

« C’était peut-être une décision trop ambitieuse, mais elle devait être prise. Max était pleinement engagé, il aurait peut-être dû freiner ou reculer mais je doute qu’il ait eu le temps, et il voulait la passe.

« À la fin de la journée, leurs pneus arrière se sont connectés, ce qui est assez révélateur. Peut-être que Lewis aurait dû céder et donner plus d’espace dans cette fraction de seconde, il était loin du milieu de la piste vers le deuxième virage, mais pourquoi le ferait-il ?

«C’est pourquoi dans les commentaires en direct, j’ai qualifié cela d’incident de course et je le maintiens. Les commissaires ont donné à Max une grille de trois places pour Sotchi, et compte tenu de leurs nombreuses données sur la voiture et la piste, des angles de caméra variés et des interviews des deux pilotes, ils ont dûment considéré que c’était plus la faute de Max que celle de Lewis.

Aucun des deux pilotes n’ayant retiré de points au Grand Prix d’Italie principal, cela signifiait que Verstappen a en fait porté son avance sur Hamilton au championnat des pilotes à cinq points grâce à sa P2 en qualifications de sprint.

C’était un résultat inattendu sur une piste qui était considérée comme un territoire Mercedes.

Et donc, Brundle s’attend à ce que ce soit Verstappen qui soit reparti de l’accident plus satisfait du résultat.

“Il faut dire que les points neutres le jour de la course à Monza étaient probablement un gain net pour Max par rapport à Lewis compte tenu des performances attendues de la voiture”, a-t-il déclaré.

“Mais ce sont deux pilotes de classe mondiale qui s’affrontent vraiment dans un championnat où littéralement chaque point comptera le jour du jugement.”

Verdict PlanetF1