Martin Brundle pense que George Russell ne doit pas avoir de courses discrètes lorsqu’il rejoindra Mercedes l’année prochaine.

Russell remplace Valtteri Bottas, promu après trois ans chez Williams au cours desquels il a perfectionné son métier.

Le Britannique arrivera en tant que nouveau challenger pour son coéquipier Lewis Hamilton, celui qui possède la faim et l’ambition de jeter le gant dès le départ.

Mais alors que Russell est susceptible d’être particulièrement fougueux lors des deux premières courses, ce qu’il doit alors éviter est de se retirer dans sa coquille, selon le diffuseur de Sky F1 Brundle.

C’est parce que dans une équipe aussi prestigieuse que Mercedes, il n’y a tout simplement nulle part où se cacher si vous êtes sous-performant – tout comme Bottas l’a trouvé avec certains de ses affichages les plus décevants.

Et pourtant, en repensant au Grand Prix d’Émilie-Romagne de cette année, où Russell s’est mis en difficulté en entrant en collision avec Bottas, Brundle pense que toutes les qualités sont en place pour que le joueur de 23 ans réussisse.

« Il est confiant, et vous devez l’être », a déclaré Brundle aux journalistes à propos de Russell, cité par Motorsport.com.

« Je ne sais pas quel autre jeune conducteur aurait fait face à Imola, où vous jetez, pour la deuxième année consécutive, les points Williams et effacez la Mercedes d’usine que vous espérez prendre en route avec votre accident, puis sortez et blâmez ce conducteur, puis rentrez chez vous avec Toto (Wolff) sur son jet cette nuit-là.

« C’est donc un garçon confiant. Je pense qu’il a un bon équilibre de confiance qui s’arrête juste avant l’arrogance. Et je pense que c’est exactement là où vous devez être contre Lewis, qui est à l’aise, qui connaît Mercedes.

« Il devra être bon, il aura besoin d’une tête solide. Je pense qu’il s’en sortira très bien. Quand vous êtes dans une seconde moitié de l’équipe de grille, vous pouvez briller de temps en temps et tout le monde en parle, puis vous allez sur la liste des manquants et personne ne le remarque.

« Quand vous montez dans une voiture comme celle-là (Mercedes), comme Valtteri l’a découvert, vous ne pouvez jamais figurer sur la liste des disparus.

« Tout le monde remarque votre performance, donc les projecteurs seront féroces et vous ne saurez pas vraiment jusqu’à ce que vous soyez sous les projecteurs si vous grandissez, c’est une source d’énergie ou si vous vous fanez comme une fleur, et nous devrons attendez et voyez ce que fait George.

Brundle a ajouté : « Je crois qu’il a le talent et la confiance, donc je ne crains pas pour George.

«Je pense qu’il est assez bon et assez talentueux et assez confiant pour faire face. Mais ce ne sera pas facile.

Verdict PlanetF1