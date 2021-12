Martin Brundle dit que les équipes de Formule 1 n’ont pas peur de la FIA « sans gouvernail »

Martin Brundle pense que la FIA est « un peu sans gouvernail » avec Jean Todt sortant en tant que président – laissant les équipes n’ont pas peur de défier l’instance dirigeante.

L’autorité a été remise en question lors de plusieurs courses de F1 récentes, le personnel de Mercedes et de Red Bull harcelant le directeur de course Michael Masi sur les ondes alors que les grands prix étaient en cours.

L’objectif, bien sûr, était la lutte pour le Championnat du monde entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, la conduite des deux protagonistes étant examinée au microscope par l’équipe rivale et incitant Masi à passer à l’action.

Ensuite, lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le titre, les chefs d’équipe Toto Wolff et Christian Horner ont tenté d’influencer la prise de décision de Masi concernant les mesures prises pour contrôler la course, à savoir les périodes de Safety Car et Virtual Safety Car.

Le diffuseur de Sky Sports F1 Brundle estime qu’il était « scandaleux » que le patron de Mercedes, Wolff, ait contacté Masi pour l’exhorter à ne pas déployer la voiture de sécurité pour la retraite d’Antonio Giovinazzi à un moment où Hamilton menait confortablement la course.

Selon Brundle, la situation a été exacerbée par le départ obligatoire de Jean Todt ce mois-ci de son poste de président de la FIA après un maximum de trois mandats de 12 ans, avec un vote sur son successeur entre Mohammed bin Sulayem et Graham Stoker à venir ce vendredi.

« Les derniers tours à Abu Dhabi, quand les yeux du monde étaient braqués sur nous en nombre ahurissant, n’étaient pas notre meilleur moment et certaines choses doivent changer cet hiver. Nous avons certainement confondu nos fans dimanche », a écrit Brundle dans sa chronique Sky Sports, faisant référence à la fin dramatique de la course qui a permis à Verstappen d’être sacré champion.

« Si Michael veut continuer et que la F1 et l’instance dirigeante de la FIA veulent le garder, les choses doivent changer. »

Brundle a comparé la situation à celle des époques précédentes où Bernie Ecclestone, Max Mosley et Charlie Whiting dirigeaient l’émission – et défendaient de ne pas déconner.

« Jean Todt prend sa retraite sous peu, après 12 ans en tant que Président de la FIA. Cependant, pendant que nous attendons un nouveau président et son équipe de soutien, j’imagine que la FIA est un peu sans gouvernail et n’est certainement pas redoutée par les équipes, qui ont vécu dans une grande appréhension de Mosley et de la clause « discréditer le sport » », a écrit Brundle. .

«Jusqu’à cette année, aucune correspondance entre le mur des stands et le contrôle de course n’était diffusée, et il est totalement inacceptable d’entendre des chefs d’équipe et des chefs d’équipe même anticiper des situations et faire du lobbying.

« Ils ne font que leur travail, mais dans les premiers jours, Charlie aurait été négligé par Charlie. »