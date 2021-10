Martin Brundle évalue la course au titre F1 2021 entre Hamilton et Verstappen

Martin Brundle a déclaré qu’il s’attendait à un combat « à égalité » entre Mercedes et Red Bull pour le reste de cette passionnante saison de F1.

Les deux batailles pour le titre sont bien placées, avec Max Verstappen menant de peu Lewis Hamilton au classement des pilotes, tandis que Mercedes détient un avantage plus sain devant ses rivaux dans le championnat des constructeurs.

Les deux prétendants au Championnat du monde ont échangé leurs places toute la saison et, avec les caractéristiques variables de chacun des six circuits restants, le consensus est que certaines pistes favoriseront Mercedes et d’autres feront le jeu de Red Bull.

Cependant, Red Bull était inquiet de l’avantage de rythme de Mercedes qu’ils détenaient lors de la dernière course en Turquie, mais Verstappen a déclaré qu’il s’attendait toujours à une bonne bataille avec Hamilton la prochaine fois.

En route pour Austin pour le Grand Prix des États-Unis le week-end prochain, l’analyste de Sky F1 s’attend à ce que ce soit une autre bataille serrée entre les deux protagonistes du Championnat du monde.

6️⃣ à emporter ! C’est entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre 2021, mais quelles pistes favoriseront qui ?https://t.co/AJpC7LwBd1 #F1 pic.twitter.com/rnPVWndMq4 – PlanetF1 (@Planet_F1) 15 octobre 2021

« Je m’attendrais à ce que ce soit un peu serré entre les deux équipes », a déclaré Brundle à Sky Sports. « C’est un circuit assez difficile, il est bosselé par endroits.

« Je pense que lorsque nous entrons dans ces circuits, les deux prochains circuits au Mexique et au Brésil, à plus haute altitude, nous voyons que la Honda – la disposition du groupe motopropulseur Honda – semble vraiment bien fonctionner à des altitudes plus élevées. Il semble générer plus de puissance.

« Je dirais donc que le Mexique et le Brésil devraient favoriser Red Bull. Peut-être Abou Dhabi [too], Max a dominé à Abu Dhabi l’année dernière pour Red Bull.

« Nous ne savons pas pour le Qatar, par exemple, c’est un tout nouveau Grand Prix, tout comme l’Arabie saoudite, donc ce sont de grandes inconnues.

« C’est à égalité, je dirais, pour les six dernières courses.

Brundle a également fait écho au point de vue de Toto Wolff selon lequel, plutôt que de petits points à chaque course, l’un ou l’autre des pilotes enregistrant un abandon pourrait s’avérer être le facteur décisif dans la lutte pour le championnat du monde.

« Absolument. Absolument », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé si un DNF est crucial maintenant. « Avec Lewis [in Turkey], si quelqu’un l’a touché dans le premier virage par exemple, en partant en milieu de peloton, oui – une panne de la voiture, une erreur.

« Je veux dire, Lewis se battait si fort avec la voiture contre Sergio Perez qu’un tout petit contact l’aurait mis hors de combat.

«Ils doivent surveiller cela de si près. Nous en arrivons maintenant à la partie cruciale de la saison où un « n’a pas fini » renverserait vraiment les rôles, massivement. »