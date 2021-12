Martin Brundle exclut Sebastian Vettel de sa liste des pilotes d’élite de Formule 1

Martin Brundle pense que Sebastian Vettel ne fait plus partie des cinq meilleurs pilotes de Formule 1, estimant que « son meilleur temps est derrière lui ».

Vettel a connu une baisse de fortune assez rapide depuis 2018, date à laquelle il a terminé deuxième du Championnat du monde avec cinq victoires en course pour Ferrari.

L’année suivante, il n’a gagné qu’une seule fois, à Singapour, et cela s’est avéré être son plus récent triomphe en Grand Prix sur le chemin de la cinquième place au classement de cette saison.

Avant même que la campagne 2020 ne commence, retardée par la pandémie, l’Allemand a été informé que son contrat Ferrari ne serait pas prolongé jusqu’en 2021 et il s’est retiré de la Scuderia avec un seul podium dans cette campagne et P13 au championnat.

Cette saison, Vettel a rejoint Aston Martin, où le point culminant jusqu’à présent a été une deuxième place en Azerbaïdjan, mais il n’occupe que la 12e place du classement.

Bien sûr, personne ne peut remporter les quatre titres mondiaux remportés par le joueur de 34 ans en 2010-13. Mais le diffuseur Sky F1 Brundle n’est plus en mesure de classer Vettel dans le groupe d’élite.

« Si vous deviez nommer les cinq premiers du peloton actuel, je ne pense pas que vous incluriez Seb. Son meilleur temps est derrière lui », a déclaré Brundle, cité par Motorsport-total.com.

En effet, outre les «deux grands» évidents de Lewis Hamilton et Max Verstappen, Brundle aurait du mal à placer Vettel dans son top huit.

Invité à poursuivre son classement et à compléter le top cinq, le joueur de 62 ans a déclaré : « Alors peut-être que Lando [Norris] et Charles Leclerc. George [Russell] peut être. Ou Sergio [Perez]. Peut-être aussi Carlos Sainz. Ou Fernando [Alonso]. Fernando a définitivement sa place là-dedans !

« Mais quelle que soit la façon dont vous le regardez, Seb n’a pas sa place. »

A noter qu’il n’y avait aucune mention de Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo, ni de Pierre Gasly d’ailleurs.

Cependant, Brundle a ajouté à propos de Vettel : « Je le respecte beaucoup et il semble toujours motivé, ce qui m’impressionne. Il a toujours l’expérience et les connaissances et c’est très utile pour Aston Martin.

« Dans le duel roue contre roue, il lui manque parfois quelque chose. Ça a toujours été un peu comme ça mais ces dernières années ça a augmenté, il faut le dire. En revanche, il y a des courses comme la Hongrie où il voit la chance et est pleinement là.

À cette occasion, dans une course chaotique, Vettel a poursuivi Esteban Ocon pour la victoire, mais a ensuite été disqualifié de la deuxième place car un échantillon de carburant insuffisant avait pu être prélevé sur sa voiture.

« C’est un pilote fantastique », a poursuivi Brundle. « Tu dois lui donner ça. Mais je ne l’inclurais pas dans mon top cinq si je devais les noter.

Verdict PlanetF1