Martin Brundle: George Russell n’a pas réussi à voir la “ vue d’ensemble ”

Le spécialiste de la Formule 1, Martin Brundle, estime que George Russell aurait dû considérer le «péril» de sa tentative de dépassement sur Valtteri Bottas.

Malgré un début de week-end lent à Imola, Russell a commencé à vraiment jouer avec la Williams FW43B lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne et était très en lice pour les points.

Tout s’est mal passé quand Russell a tenté de dépasser Bottas dans la Mercedes alors que les deux hommes se réunissaient et se dirigeaient vers un accident à grande vitesse à Tamburello.

Russell a depuis présenté ses excuses à Bottas pour sa réaction furieuse à l’incident et au blâme du Finlandais, et peut-être que des excuses séparées ont été nécessaires pour son manager et patron de Mercedes, Toto Wolff, qui était loin d’être satisfait des actions du Britannique.

Et bien que Brundle ne veuille pas décourager la volonté de Russell d’attaquer, il pense que le joueur de 23 ans aurait dû voir le péril venir et envisager la situation dans son ensemble puisqu’il est à la poursuite d’une voiture Mercedes pour 2022.

“Russell était en train de lancer un remarquable dépassement assisté par DRS dans sa Williams sur Valtteri Bottas dans la sœur Mercedes travaille dans la ligne droite des stands”, a écrit Brundle dans sa chronique Sky F1.

«Compte tenu de l’important shunt qui a suivi, l’importance de ce dépassement pour la position dans le top 10 a probablement été perdue. George avait une course très forte.

«C’était un crash qui rentre dans la catégorie« Je suis surpris que cela n’arrive pas plus souvent ». La piste avait une ligne sèche définie avec de l’humidité présente des deux côtés, et le premier virage est simplement un pli à gauche. Bottas voulait rester sur la ligne sèche, c’est totalement sa prérogative tant qu’il laissait de l’espace de chaque côté, ce qu’il a fait.

«Il est probable que Russell, consciemment ou inconsciemment, ait vraiment voulu dépasser la voiture qu’il espère conduire l’année prochaine avec une touche de brume rouge impliquée. Mais c’est aussi un coureur et il avait la bonne position sur la piste, le sillage et la vitesse de fermeture.

«Avec l’équilibre aérodynamique vers l’avant en raison de l’ouverture de l’aileron arrière du DRS, de la courbure de la piste et de la conduite sur la partie la plus humide, ses roues ont tourné vers le haut et il s’est propulsé sur le côté de Bottas, provoquant d’énormes dégâts. C’était la deuxième Williams écrasée après que Nicholas Latifi se soit connecté avec Nikita Mazepin dans le premier tour.

«Je suis d’accord avec les commissaires pour dire que c’était en grande partie un incident de course compte tenu des conditions de piste. Je ne vois aucun blâme pour Bottas, et Russell doit examiner attentivement s’il aurait dû voir le péril se dérouler, reculer et attendre un mouvement moins risqué, et aussi comment il s’est comporté après le shunt avec ses paroles et ses actions.

«C’est un jeune coureur fougueux qui saisit une opportunité de dépassement, et vous ne voudriez absolument pas l’assommer, mais surtout contre une Mercedes d’usine dont il avait besoin pour considérer la situation dans son ensemble et jouer le jeu du pourcentage plus attentivement.

«Toto Wolff contrôle efficacement leurs deux carrières et j’imagine que c’était une conversation intéressante…»

