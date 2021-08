Martin Brundle: l’arrivée de George Russell provoquera des “frottements” de Lewis Hamilton

L’ancien pilote de F1 Martin Brundle pense que George Russell créerait sans aucun doute des « frictions » s’il rejoignait Mercedes.

Le Britannique est actuellement en lutte directe avec Valtteri Bottas pour le deuxième siège Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton pour 2022, et Russell n’a fait aucun mal à ses chances avec sa superbe prestation au Grand Prix de Belgique.

Dans des conditions humides, Russell dans une Williams a pu surqualifier le septuple champion du monde Hamilton, se plaçant P2 sur la grille.

Et comme aucune course n’a pu avoir lieu le dimanche en raison de fortes pluies et de la brume, cela est devenu une arrivée P2 et le premier podium de Formule 1 pour Russell.

Travailler en faveur de Bottas est le fait qu’il s’est avéré être un joueur d’équipe, quelqu’un qui n’apporte aucune politique ou conflit à l’équipe.

Russell a cependant déclaré précédemment qu’il ne mettrait jamais d’agendas personnels avant ceux de son équipe.

« Mes ambitions et mes objectifs sont incroyablement clairs et je veux devenir le champion du monde de F1, mais je ne mettrais jamais mon propre programme ou mes propres objectifs au-dessus de l’équipe, peu importe qui est mon coéquipier », a-t-il déclaré, cité par GPFans.

« C’est la même chose ici chez Williams maintenant. Je ne ferais jamais rien qui puisse nuire à ma relation avec mon coéquipier et je reconnais que pour pouvoir atteindre vos propres objectifs, vous avez besoin que l’équipe fonctionne sur tous les cylindres.

« Cet esprit d’équipe et cette dynamique doivent être au sommet de son art juste pour pouvoir atteindre les objectifs de l’équipe.

« Si l’équipe réussit, alors en tant que pilote, vous avez une chance. Mais je n’ai jamais mis mon propre programme ou mes objectifs au-dessus de ceux de l’équipe.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Mais, si Russell est bien un pilote Mercedes en 2022, alors Brundle ne voit pas comment la « friction » ne se développerait pas entre Russell et Hamilton.

“Avec l’avenir, deux ou trois ans se sont écoulés dans la vie de n’importe qui, mais la Formule 1 en particulier et ce sera Max Verstappen contre Charles Leclerc contre Lando Norris – vous devez avoir l’un des jeunes canons établis dans votre équipe pour vous aider à diriger le nouveau direction », a-t-il déclaré à Sky F1.

“Si vous voulez défendre George, il ira là-dedans et il y aurait des frictions entre lui et Lewis, cela ne fait aucun doute, car George serait fougueux et il voudrait faire ses preuves, obtenir son les coudes tout de suite.

“Mercedes doit réfléchir à deux ou trois ans sur la route et ces décisions sont prises en grande partie avec ce genre de calendrier impliqué.

“Ils ont besoin d’un pilote qui gagnera la course si Lewis ne le fait pas et ils ont la voiture la plus rapide.”