Martin Brundle: le choc du GP de Grande-Bretagne pourrait “faire parler de lui pendant des décennies”

Lorsque Annemiek van Vleuten a franchi la ligne d’arrivée de la course sur route féminine dimanche, elle pensait avoir remporté l’or pour découvrir plus tard que l’Autrichienne Anna Kiesenhofer était arrivée une minute plus tôt. Une médaille d’argent aux Jeux olympiques est toujours un accomplissement énorme, mais au moins au début, cela a été une […] More