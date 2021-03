Martin Brundle: Les règles de limite de piste sont «  déroutantes et ennuyeuses  »

Martin Brundle a appelé à une plus grande clarté sur les règles de limites de piste de F1, affirmant que la situation actuelle est «déroutante et ennuyeuse pour tout le monde».

La question était au premier plan du Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison 2021, déterminant essentiellement le résultat de la course en termes de victoire de Sir Lewis Hamilton plutôt que de Max Verstappen.

Lorsque Verstappen, dans sa Red Bull, a dépassé la Mercedes de Hamilton dans les étapes décisives, il l’a fait en courant large dans le virage quatre avec les quatre roues au-delà du trottoir rouge et blanc, étant ainsi considéré par les commissaires comme avoir dépassé les limites de la piste.

Rapidement, via un message à la radio de l’équipe, le Néerlandais a été invité à redonner l’avance à Hamilton, son équipe sachant évidemment qu’il encourrait une pénalité de temps s’il ne le faisait pas.

Les limites de la piste sont devenues un sujet de plus en plus important en F1 au cours des deux dernières années, les pilotes étant clairement heureux de repousser les limites aussi loin que possible pour obtenir un avantage éventuel. Il s’agit de savoir si cet avantage est injuste ou «durable».

Brundle, dans sa chronique d’après-course pour Sky F1, pense que de nombreuses personnes dans le sport en ont assez que les limites de la piste soient une zone grise, d’autant plus que la mise en œuvre des règles peut varier non seulement d’une session à l’autre, mais même au sein du parcours. d’une course – Hamilton avait également été averti de ne pas courir large dans le même virage.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

«Les règlements sportifs et supplémentaires, ainsi que les briefings sur les événements, sont assez clairs à ce sujet – si vous obtenez un ‘avantage durable’ hors piste, ce qu’il [Verstappen] eu en complétant le dépassement, alors vous serez pénalisé à moins que vous ne restituiez la place », a écrit le diffuseur Sky F1.

«Mais comment quantifier un« avantage durable »à moins qu’il n’implique clairement une passe?

«On nous dit que la ressource est là pour regarder et la police tourner quatre – et sur d’autres circuits, à la quatrième occasion de« tricher »les limites du circuit, vous serez averti puis pénalisé.

«Nous devons vraiment surveiller ce problème de manière cohérente partout et pas seulement lors des qualifications. C’est déroutant et ennuyeux pour tout le monde, y compris les équipes et les pilotes à qui j’ai parlé après la course.

Bien que Verstappen n’ait pas pu dépasser Hamilton une deuxième fois pour remporter la victoire, Brundle estime que le pilote Red Bull a fait la bonne chose en laissant le champion du monde revenir devant plutôt que d’essayer de dégager et de créer un écart suffisamment grand pour compenser toute pénalité de temps.

«Max s’est plaint à son équipe qu’il aurait dû être autorisé à rester devant et à prendre plus de cinq secondes d’écart», a déclaré Brundle.

«Cela aurait non seulement été ambitieux, mais rien ne garantit qu’une pénalité après la course n’aurait été que de cinq secondes.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!