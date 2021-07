Martin Brundle : Mercedes doit être prête à “annuler la saison”

Martin Brundle a déclaré que Mercedes devra se concentrer principalement sur sa voiture 2022, car tout revers dans la nouvelle réglementation pourrait mettre des années à se remettre.

La nouvelle génération de voitures de la saison prochaine sera en grande partie gelée pendant plusieurs saisons, avec la mise en œuvre du nouveau plafond budgétaire du sport et des restrictions de plus en plus strictes concernant ce que les équipes peuvent dépenser pour leur développement.

Dans cet esprit, presque toute la grille a déplacé ses pensées vers la voiture de la saison prochaine, tandis que Red Bull va à l’encontre de la tendance en poursuivant les améliorations de 2021, ce qui a contribué à consolider sa place devant le peloton lors des dernières courses.

Mercedes a ses propres améliorations à Silverstone, mais Lewis Hamilton craint que leurs améliorations ne soient toujours pas suffisantes pour attirer leurs rivaux au titre.

Brundle, quant à lui, pense que les Silver Arrows devront peut-être souffrir à court terme pour un gain à long terme.

“Je pense que Lewis aura du mal s’il regarde le reste de la saison en pensant” Je n’ai tout simplement pas la vitesse dans la voiture pour égaler Red Bull “”, a déclaré Brundle à Sky Sports F1.

« Je suis sûr qu’ils essaieront d’affiner la voiture. Red Bull a fait cela aux leurs, mais avec les plafonds de coûts actuels et les ressources dont disposent les équipes, et les nouvelles voitures 2022, ils doivent continuer à travailler là-dessus.

« Parce que cette voiture sera homologuée, cette voiture sera en jeu pendant plusieurs années. Si vous vous trompez sur la voiture 2022, vous souffrirez pendant deux ou trois saisons, vous ne pouvez donc pas prendre ce pari.

“Je pense que Mercedes doit aller” bien, nous avons quelques ajustements à celui-ci, puis nous l’annulerons et verrons ce qui se passe sur la stratégie, la météo, la chance, peu importe. “”

Max Verstappen détient désormais une avance de 32 points après une période dominante de victoires en course contre Mercedes et Hamilton, et Brundle estime que le Grand Prix de Grande-Bretagne pourrait bien être un territoire incontournable si le Britannique veut se frayer un chemin dans la lutte pour le titre.

« Je pense qu’il est essentiel maintenant [for a Hamilton win]”, a déclaré le commentateur de Sky Sports. « Nous en sommes déjà à neuf courses dans la saison, Max aurait facilement pu gagner les cinq dernières – il en a remporté quatre sur cinq, et Red Bull a remporté l’autre de toute façon.

« Il est sur une lancée. Il a dominé la deuxième Autriche [race], et remporte la première Autriche au galop, Paul Ricard qu’il a lui aussi couvert.

“Red Bull et Max Verstappen sont les favoris pour le titre et Mercedes doit y revenir fort et vite – et Silverstone serait leur meilleure chance.”

