Martin Brundle n’a « jamais connu une telle intensité auparavant » en Formule 1

Avec le drame continu qui se déroule sur et hors piste entre Mercedes, Red Bull, Lewis Hamilton et Max Verstappen, Martin Brundle pense que cela représente la saison de Formule 1 la plus intense qu’il ait jamais vue.

L’analyste et co-commentateur de Sky F1 a comparé les allers-retours entre les protagonistes du titre cette année à quelque chose que vous seriez plus susceptible de voir au cinéma qu’une piste de course, et a félicité Hamilton et Verstappen pour la façon dont ils ont soulevé leur niveau pour être effectivement dans « une catégorie différente » par rapport au reste de la grille.

Le week-end au Qatar a été ponctué par la conférence de presse tendue des chefs d’équipe Toto Wolff et Christian Horner – et leurs affrontements continus par la suite – Verstappen et Valtteri Bottas ont tous deux reçu des pénalités sur la grille, et bien plus encore.

Étant donné à quel point la lutte pour le championnat du monde est serrée au-dessus de tout le reste, l’ancien pilote de F1 a félicité les deux leaders du titre pour le calme qu’ils semblent être restés malgré le bruit autour d’eux.

« Je n’ai jamais connu une telle intensité auparavant », a écrit Brundle dans sa chronique d’après-course sur Sky Sports. «C’est une saison qui se déroule sur une bande d’opinions contraires, d’angles de caméra, d’images, de données, d’informations, de désinformation, de publications sur les réseaux sociaux, et pas un peu d’amertume et de méfiance. Cela ressemblait plus à un film qu’à une course automobile dimanche.

« Vous m’avez peut-être souvent entendu dire que deux protagonistes du championnat élèvent généralement leurs jeux à un niveau tout à fait supérieur, ils trouvent un engrenage surmultiplié avec lequel ils peuvent maximiser chaque pression sur une pédale et chaque tour de roue, à chaque virage et à chaque tour.

« Sous les projecteurs du Qatar, Lewis Hamilton et Max Verstappen semblaient appartenir à une catégorie de course différente, telle était leur rythme implacable à l’avant à la poursuite de points critiques au Championnat du monde.

« Ces deux pilotes semblent remarquablement être les membres les plus calmes de leur équipe de temps en temps. »

L'écart entre les deux meilleurs pilotes du championnat n'a pas été aussi petit avant les deux dernières courses de l'année depuis 2008, et nous savons tous à quel point cette lutte pour le titre a été serrée… Cela va être stressant, n'est-ce pas ?

Alors que Verstappen continue de dominer le classement des pilotes, l’élan en termes de performances de la voiture a semblé revenir vers Hamilton et Mercedes lors des dernières courses, après avoir gagné au Qatar et au Brésil après une performance dominante de Red Bull au Mexique.

Brundle a fait l’éloge du septuple champion du monde alors qu’il continue de se motiver pour viser de nouveaux sommets dans le sport, aux côtés d’une voiture qui aura des pièces plus récentes que celle de son rival avant les deux dernières courses.

« Il ne fait aucun doute que Hamilton et Mercedes ont élevé leur niveau de jeu à un moment charnière du championnat », a écrit Brundle.

« Lewis a retrouvé une confiance renouvelée dans le simulateur d’usine et travaille tard dans la nuit sur la piste alors qu’il trouve de manière impressionnante une nouvelle motivation pour un huitième titre malgré son âge relatif, son entrepôt de trophées et son solde bancaire important.

« Mercedes dispose de puissants outils de configuration de voiture et d’un nouveau moteur pour le reste de la saison, ce qui garantira qu’ils seront très rapides, et il ne fait aucun doute qu’ils se surveilleront comme des faucons en ce qui concerne l’interprétation des réglementations aérodynamiques en particulier.

« On ne pouvait pas s’empêcher de sentir que les deux équipes étaient sur leur meilleur comportement avec leurs éléments d’aileron arrière au Qatar. »