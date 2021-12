Martin Brundle « ne voit pas Sergio Perez prendre des points à Lewis Hamilton »

Martin Brundle, ancien pilote de F1 devenu expert de Sky Sports, a offert son évaluation sur les actes de soutien respectifs chez Mercedes et Red Bull.

Même si Valtteri Bottas et Sergio Perez ne sont pas en lice pour la gloire personnelle, ils ont encore un rôle important à jouer pour décider quelle armoire à trophées sera remplie à la fin de la saison.

Huit points seulement séparent le leader du championnat du monde Max Verstappen et son rival Lewis Hamilton, tandis qu’une marge encore plus petite de cinq points existe entre Mercedes et Red Bull dans le championnat des constructeurs.

Alors que l’on a beaucoup parlé de l’amélioration de la forme de Perez en deuxième mi-temps chez Red Bull, Brundle pense que ce sera en fait Bottas qui aura la plus grande opportunité de perturber l’équipe rivale d’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi.

« Je pense honnêtement qu’il est possible que Valtteri puisse finir devant Max plus que Sergio ne pourrait finir devant Lewis », a déclaré Brundle à certains médias, cité par Autosport.

«Je pense donc que cela pourrait jouer un rôle dans le titre. Une de ces deux dernières courses, il est juste possible que Valtteri prenne quelques points de Max quelque part.

« Et je ne vois pas Sergio enlever des points à Lewis.

« Il y a encore 88 points en jeu pour les Constructeurs. Donc un autre qui pourrait aller dans les deux sens.

« Cela dépend juste de… je ne sais pas si la Mercedes vole vraiment et Valtteri en a une des jours comme à Istanbul, par exemple, ou la course de sprint au Brésil. »

Deux courses à disputer en 2021. Et les deux dernières courses en tant que coéquipiers pour Lewis et VB Ramenons ces titres à la maison, Team ! pic.twitter.com/WEXWNR6gY7 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 30 novembre 2021

Dans la bataille du Championnat du monde des pilotes, beaucoup auront choisi le pilote qu’ils aimeraient voir soulever le trophée au cours des deux dernières manches, mais Brundle est d’avis que Max Verstappen et Lewis Hamilton méritent tous les deux l’argenterie cette saison.

« C’est un peu comme si, tout au long de la saison, Max a eu la meilleure saison jusqu’à présent, si vous regardez les chiffres », a ajouté Brundle.

« Je pense que l’un ou l’autre le mérite, mais j’ai l’impression que c’est à Max de perdre, par malchance ou par mauvais jugement ou autre. C’est ce que je ressens pour la saison.