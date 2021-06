Martin Brundle n’est pas d’accord que la défense de Lewis Hamilton était « douce »

in

L’expert de Sky F1, Martin Brundle, n’est pas d’accord avec l’évaluation de Nico Rosberg selon laquelle Lewis Hamilton était trop « doux » dans sa défense contre Max Verstappen.

Rosberg a estimé que son ancien coéquipier et rival pour le titre, Hamilton, aurait dû «fermer la foutue porte» sur Verstappen alors que le Néerlandais se dressait sur lui avec deux tours à faire au Grand Prix de France, pour finalement dépasser l’homme Mercedes pour Red Bull. troisième victoire d’affilée.

Hamilton lui-même a déclaré qu’il était “inutile” de trop se battre contre Verstappen, car il était inévitable qu’il passe à un moment donné avant que le drapeau à damier ne soit agité.

Et Brundle était du même état d’esprit que le septuple champion du monde, comparant ce qui s’est passé entre Hamilton et Verstappen à un coup d’échecs particulier.

“Je ne suis pas d’accord pour dire que Hamilton a été trop doux en laissant passer Verstappen”, a déclaré Brundle dans sa chronique post-Grand Prix de France pour Sky Sports F1.

« Il n’avait plus de pneus et le dépassement était inévitable avant l’arrivée compte tenu de la vitesse en ligne droite de la Red Bull et de l’assistance du DRS.

« De la même manière que Verstappen n’était pas super agressif lorsque Hamilton l’a dépassé à Budapest et à Barcelone auparavant dans des circonstances similaires.

“C’est un peu comme renverser votre roi dans un match d’échecs, votre défaite est inévitable et vous pouvez aussi bien marquer les 18 points pour la seconde et panser vos blessures prêtes pour un autre jour, plutôt que de crever un pneu ou de perdre votre aileron avant. . “

Pendant ce temps, il y avait beaucoup d’attention sur Red Bull et Aston Martin suite à leurs crevaisons de pneus à Bakou, quelque chose qui, selon Pirelli, s’était auto-infligé en faisant baisser les pressions plus bas que prévu, même si elles étaient au-dessus des pressions minimales autorisées.

Brundle pense que cette histoire particulière, ainsi que la saga flexi-wing, ont été quelque peu disproportionnées.

“Ironiquement, Red Bull et Aston Martin ont eu des courses relativement fortes, contrairement à Ferrari, ce qui suggère que l’histoire a été trop jouée, un peu comme la controverse sur l’aileron arrière flexible”, a déclaré Brundle en évoquant le fiasco des pneus.

“Ce n’est pas une grande surprise parce que les équipes sont toujours à la recherche d’une myriade de petites améliorations, et donc les reculs vont également être tout aussi petits.

“Il y a eu une autre histoire de tasse de thé orageuse dans le cas curieux de Mercedes ‘tournant’ leur châssis entre les pilotes, ce qui ressemble plus à une bascule qu’à une rotation.

“Quand tout a basculé, l’accent est resté sur une lutte pour la pole position entre Hamilton et Verstappen, que Max a remportée avec un tour formidable, et pas son premier du week-end.”

