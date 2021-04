Martin Brundle n’était pas sûr que Yuki Tsunoda était un coureur “ remarquable ” en F2

Martin Brundle a déclaré que, même s’il n’aurait pas nécessairement dit que Yuki Tsunoda était un pilote «remarquable» en Formule 2, sa confiance et sa vitesse lors de son passage à la Formule 1 en font un «grand attribut» pour le sport.

Le jeune pilote japonais est le premier pilote de Formule 1 à être né au XXIe siècle et il espère suivre son compatriote et golfeur Hideki Matsuyama pour apporter un succès majeur au sport japonais cette année.

Après avoir impressionné lors de ses débuts à Bahreïn et récolté ses premiers points en Formule 1 pour démarrer, son week-end à Imola a été une affaire plus difficile, après s’être écrasé en Q1 et avoir perdu la course après le redémarrage de la Safety Car – bien qu’il ait fait beaucoup de places avant après avoir commencé à l’arrière.

Mick Schumacher a remporté le titre de Formule 2 en 2020 et Tsunoda a remporté trois victoires en course avant de terminer P3 du championnat, mais Brundle a déclaré que, s’il ne semblait pas être la classe du peloton, sa transition vers la F1 a été transparente.

“Il avait l’air très bien en Formule 2, mais je ne suis pas sûr que vous l’auriez choisi comme un joueur remarquable parmi d’autres très bons pilotes”, a déclaré Brundle sur Sky Sports F1.

«Cela vous rappelle simplement que le sport à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, est tout autant une question de tête que de talent.

«Il est entré dans ce paddock à 20 ans et a juste une confiance qui dément son expérience et a clairement de la vitesse et du talent pour l’accompagner, donc c’est merveilleux. C’est un excellent attribut de l’entreprise. »

Damon Hill a également félicité Tsunoda pour la façon dont il a fait la transition vers la Formule 1, le champion du monde 1996 déclarant que la jeune génération semble prête à franchir le pas et à faire connaître sa présence dès le début.

“Yuki est entré et semble tout à fait à l’aise”, a déclaré Hill. «Cette nouvelle génération de pilotes semble incroyablement bien préparée sous tous les angles, qu’il s’agisse des médias ou de la technologie, etc.

«Ce sont des colis complets à leur arrivée, ils n’ont pas l’air déplacés ou inconfortables et ils sont là pour se faire un nom. On ne sait jamais, Gasly l’a fait dans un AlphaTauri pour que ce soit possible, un gagnant japonais du Grand Prix.

