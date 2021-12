Martin Brundle pense que Lewis Hamilton est « passé dans l’overdrive »

Martin Brundle pense que Lewis Hamilton est passé à la vitesse supérieure dans sa quête d’un huitième record du championnat du monde.

Hamilton a amélioré son jeu dans la seconde moitié de la saison a longtemps été le cas chez Mercedes, mais ses entraînements au Brésil et au Qatar l’ont placé à huit points de Max Verstappen avec la fin de la saison en vue.

Verstappen pourrait remporter le titre ce week-end en Arabie saoudite s’il remporte la course avec le tour le plus rapide et que Hamilton termine 6e ou moins, et Brundle a déclaré que toute erreur mineure de Mercedes pourrait être exploitée par Red Bull à un moment critique de l’année. .

Mais malgré cela, l’expert de Sky F1 estime que la lutte pour le titre est toujours en jeu, et les performances de Hamilton lui ont permis de se rapprocher de son rival.

L’égalité pour tous. pic.twitter.com/LklC5SZ4lB – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 1er décembre 2021

« C’est presque comme s’il était passé à la vitesse supérieure », a déclaré Brundle aux journalistes, cité par Autosport. « Il avait l’habitude de faire ça après la pause estivale, et les gens ne voyaient tout simplement pas dans quelle direction il était parti lorsqu’il a remporté ses titres Mercedes.

« Et je pense qu’il a encore fait la même chose, probablement un peu plus tard dans la journée, et Mercedes a fait la même chose que Lewis. Du coup, on se demande s’il n’est pas désormais le favori du championnat avec ce genre d’élan.

« Mais il n’a besoin que d’une sorte de trébuchement, de fiabilité, de contact, de crevaison, peu importe, et Max peut remporter le titre le week-end prochain. Probablement pas, mais pourrait.

« C’est si finement équilibré. Et je pense que le flux et le reflux de la saison sont ce que Red Bull espère beaucoup. »

Après la domination de Red Bull au Mexique, Mercedes a pu devancer ses rivaux au Brésil et au Qatar et, avec les inconnues de Djeddah et un tracé révisé à Abu Dhabi à venir, savoir comment la saison se terminera est encore à deviner.

L’ancien coéquipier de Hamilton, Nico Rosberg, pense qu’il est toujours le favori pour réviser Verstappen et remporter le titre à Abu Dhabi, mais Brundle n’est toujours pas sûr de la façon dont tout cela se déroulera.

«Je sais qu’il y a huit points dedans, et les points veulent tout dire. Mais sur qui mettriez-vous votre argent ? » demanda Brundle.

« Je veux dire, c’est littéralement le seul incident qui peut le changer, mais je ne pense pas qu’ils seront aussi dominants que le Brésil, mais je pense toujours qu’il y aura la voiture à battre en Arabie saoudite. »