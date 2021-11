Martin Brundle pense que Mercedes échouera en essayant de faire pénaliser Max Verstappen

Martin Brundle doute que Mercedes aboutisse à sa demande de réexamen de l’incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Brésil.

Les rivaux au titre sont presque entrés en collision lors de la course à Interlagos lorsque le Mercedes L’homme a tenté de dépasser le Red Bull et a été forcé de sortir de la piste pour éviter de heurter le Néerlandais qui est également passé à côté.

À l’époque, les stewards ont décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire, mais ils n’ont pas eu accès aux images de bord orientées vers l’avant de Verstappen voiture au moment de la décision.

De telles images sont apparues plus tard et, en conséquence, Mercedes a demandé un droit de révision dans l’espoir qu’une pénalité rétrospective serait infligée au joueur de 24 ans, le laissant ainsi derrière Valtteri Bottas, qui a terminé trois secondes derrière lui, dans la course. résultat.

Peu de temps avant l’annonce de l’appel, Brundle a déclaré qu’il doutait que cela conduise les stewards à modifier leur décision initiale.

« Mercedes peut toujours demander un examen des commissaires, mais ces réclamations obtiennent rarement un changement de décision », a-t-il déclaré dans sa chronique pour Sky Sports.

« Quoi qu’il en soit, Red Bull dira qu’ils ont roulé à la fin et donc toute pénalité de cinq secondes les mettant derrière Bottas serait injuste – Max aurait simplement roulé plus vite, ce à quoi Mercedes dira que Valtteri le dira.

« Hamilton est resté très calme au sujet de l’incident et de l’appel radio qui a suivi pour lui dire qu’aucune autre action des commissaires n’a été prise. Je soupçonne fortement que sa détermination à dépasser Max s’est envolée à ce moment-là.

Toto Wolff à Sky F1 : « Nous venons d’apprendre pour la troisième fois consécutive que Red Bull a été autorisé à changer des parties de son aileron arrière sous parc fermé. » Ce n’est pas un gars heureux.#BrazilGP 🇧🇷 #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 novembre 2021

Mercedes était furieuse de l’appel des commissaires à l’époque et ce n’était pas la seule chose qui les a mis en colère le week-end dernier.

Toto Wolff était loin d’être content avant la course quand, après la disqualification d’Hamilton des qualifications de vendredi en raison d’une infraction technique sur son DRS, Red Bull a pu apporter des modifications à l’aileron arrière de Verstappen sans pénalité peu avant le départ.

Il a estimé que c’était injuste et a suggéré que la FIA favorisait ses rivaux – mais Brundle ne pense pas que ses inquiétudes étaient justifiées.

« Sur la grille, le patron de Merc, Toto Wolff, était visiblement en colère que parmi les nombreux changements sur la grille selon les règles du parc fermé (y compris les deux Mercedes), Red Bull ait changé les éléments de l’aileron arrière de la voiture de Verstappen », a-t-il écrit.

« Alors pourquoi Mercedes n’a-t-il pas été autorisé à corriger ce qui s’était mal passé sur l’aileron arrière de Hamilton pendant les qualifications et causant sa disqualification, a-t-il expliqué ?

« Une question juste, la réponse principale étant que ces pièces remplacées étaient des modifications approuvées sous inspection et contrôle FIA ​​et n’avaient pas échoué à un contrôle de légalité.

« En outre, il s’est demandé ‘et qu’en est-il de la colle et du ruban adhésif qui avaient été appliqués sur les ailes arrière de Red Bull une semaine plus tôt lors des qualifications du Mexique alors qu’ils géraient un problème critique, uniquement pour qu’il soit retiré pour la course ?’ Plus difficile d’argumenter contre.