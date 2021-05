Martin Brundle prédit des “ réunions tendues ” chez Ferrari

L’expert de Sky F1, Martin Brundle, pense qu’il y aura des «rencontres tendues» chez Ferrari après leur Grand Prix de Monaco doux-amer.

Alors que Ferrari était dans le mélange à l’extrémité pointue des feuilles de temps tout le week-end à Monte Carlo et que Carlos Sainz a décroché son premier podium en Scuderia rouge, il y avait encore un gros cas de ce qui aurait pu être donné la fin déchirante du week-end de Charles Leclerc.

Alors que Leclerc a assuré la pole position pour son Grand Prix à domicile, il l’a fait avec une chute tardive à la sortie de Swimming Pool et le timing de celui-ci a fait en sorte que personne ne pouvait le faire tomber en tête avec seulement quelques secondes à jouer en Q3.

Cependant, les célébrations de la pole position de Leclerc ont été particulièrement étouffées en raison des inquiétudes quant à la nécessité de changer la boîte de vitesses en raison de l’impact de l’accident. Cela aurait entraîné une pénalité de grille.

Ferrari a donné non pas un, mais deux avis très clairs concernant la boîte de vitesses mais, sur le chemin de la grille, Leclerc a remarqué un problème et le jeu était terminé pour lui, obligé alors de regarder de côté.

Mais le problème était lié à l’arbre de transmission gauche et il y avait une confusion initiale quant à savoir si ce problème était lié à l’accident de qualification de Leclerc. Lundi soir, Ferrari a confirmé que les deux événements étaient liés.

Cela, selon Brundle, va conduire à des débriefings tendus alors que l’équipe se demande si la voiture a été entièrement contrôlée.

«C’était une chance pour le jeune Monégasque de remporter son Grand Prix à domicile en Ferrari sur les mêmes routes qu’il avait l’habitude de prendre le bus pour aller à l’école», écrit Brundle dans sa chronique Sky F1.

«Il aurait été gravement blessé lundi matin d’autant plus qu’il ne peut jamais savoir si et quand une telle chance se matérialisera à nouveau.

«Une grande partie de la hiérarchie Ferrari était présente car la voiture de Leclerc a échoué lors de son tour sur la grille, et il y aura des réunions tendues cette semaine sur le processus de prise de décision et comment le problème a été manqué avant la course.

«Presque toujours, lorsqu’une voiture heurte les barrières raisonnablement fort, en particulier à un angle de 90 degrés sur l’essieu arrière, elle a besoin d’une nouvelle transmission et la chute de grille à cinq places qui en résulte.

«Ferrari a lancé les dés en ne changeant pas toute la transmission et a perdu. Il semble que quelque chose sur le côté gauche ait également été endommagé dans le contact lourd du côté droit.

Bien qu’il y ait beaucoup de malheur du côté de Leclerc du garage, Brundle a aimé ce qu’il a vu de Sainz alors qu’il relevait le défi de récupérer quelque chose du week-end pour sa nouvelle équipe.

Il a poursuivi: «Carlos Sainz a porté toutes les attentes de Ferrari sur ses épaules et a décroché une deuxième place très mature à neuf secondes de Verstappen malgré quelques problèmes de grainage des pneus.

«Le jeune Espagnol était en forme tout au long et méritait cette gloire même s’il pensait que c’était une occasion manquée de pole position et de victoire. J’aime cette mentalité.

