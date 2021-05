Martin Brundle prévient que Sergio Perez pourrait “ s’effondrer ” chez Red Bull

Martin Brundle craint que Sergio Perez ne «s’effondre» s’il laisse ses premiers combats chez Red Bull entrer dans sa tête.

Quatre courses dans la saison 2021 et Perez n’a pas été une amélioration significative sur Alex Albon jusqu’à présent, mais il n’a pas encore été près de terminer sur le podium pour sa nouvelle équipe.

L’incohérence a été le principal problème du Mexicain, en particulier lors des qualifications, et il a admis qu’il lui fallait plus de temps que prévu pour s’habituer à la voiture.

Bien que le joueur de 31 ans ait deux cinquième places et une quatrième en courses à son actif, ils ont fait partie de la catégorie “ jamais dangereux ”, courant quelque part derrière la bataille à l’avant qui a invariablement mis en vedette son coéquipier. , Max Verstappen.

Mais l’une des principales raisons pour lesquelles Perez a été embauché par Red Bull au cours de l’hiver était sa vaste expérience en F1, ayant couru dans la série chaque année depuis 2011, et Brundle pense qu’il doit faire appel à tout ce savoir-faire pour le voir à travers cette difficile. période.

“Il semble que le Red Bull soit très à l’écoute des préférences de Verstappen, du style de conduite et du formidable contrôle de la voiture, car Pierre Gasly, Alex Albon et maintenant Perez ont tous relativement pataugé”, a déclaré Brundle dans sa chronique post-Grand Prix d’Espagne pour Sky F1.

«La tête de Sergio est peut-être plus sage et plus expérimentée, mais il devra s’appuyer sur chacun de ses éléments maintenant pour jouer son rôle essentiel et ne pas s’effondrer.

Brundle pense également que la situation actuelle entrave les chances de Red Bull de suivre le rythme de Mercedes dans le combat du championnat du monde des constructeurs, Valtteri Bottas se révélant une deuxième corde à l’arc plus efficace que Perez à l’heure actuelle.

“Avec 94 points et avec trois victoires à ce jour en 2021, c’est le meilleur départ de Lewis Hamilton pour une saison de championnat, ce qui est inquiétant pour ses rivaux”, a ajouté le commentateur et expert de Sky F1.

«Il est en forme scintillante et Red Bull a un besoin urgent de plus de puissance et d’adhérence pour Max, et pour que Perez rejoigne la bataille.

«À l’heure actuelle, il semble que Bottas soit plus susceptible de prendre des points à Verstappen à certaines occasions que Perez à Hamilton, et cela pourrait être critique.

À Barcelone, Perez s’est qualifié huitième après avoir été blessé à l’épaule, mais s’est frayé un chemin pour terminer cinquième – bien qu’il ait franchi la ligne avec plus d’une minute derrière le vainqueur de la course Hamilton.

