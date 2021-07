Martin Brundle : “Red Bull pense que c’était une faute professionnelle de Hamilton”

in

Martin Brundle pense que Red Bull considère la collision de Lewis Hamilton avec Max Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne comme un acte délibéré du champion du monde.

La propre opinion du commentateur de Sky Sports est qu’il s’agissait d’un incident de course causé par Hamilton décidant qu’il ne céderait plus à “l’agression” de Verstappen.

Après des occasions à Imola, Barcelone et même lors des qualifications au sprint de Silverstone lorsque les deux rivaux pour le titre ont frôlé un incident cette saison, cela s’est finalement produit dans le premier tour de la dernière course.

Après avoir parcouru plusieurs virages en dés, Hamilton a défié l’intérieur à Copse, les voitures ont coupé les roues et la Red Bull de Verstappen a filé dans la barrière à grande vitesse avec un impact 51G.

Alors que le Néerlandais a été transporté à l’hôpital pour être examiné, Hamilton a remporté la course et réduit son déficit de championnat du monde des pilotes à seulement huit points, tandis que Mercedes ne traîne désormais plus que quatre points contre Red Bull chez les constructeurs.

Les commissaires ont décidé que Hamilton était principalement fautif et lui ont infligé une pénalité de 10 secondes, qu’il a surmontée pour remporter une huitième victoire en Grand Prix de Grande-Bretagne.

Mais s’il n’est pas lui-même d’accord avec ce point de vue, Brundle comprend le raisonnement de certains membres du camp Red Bull qui ont appelé à des mesures plus sévères contre Hamilton, estimant qu’il avait délibérément éliminé Verstappen.

🗣 “Nous repartons avec une mince avance dans les deux championnats et vous pouvez être sûr qu’une fois que nous aurons eu le temps de réfléchir à aujourd’hui, tout ce que ce week-end ne fera qu’ajouter du feu à notre combat pour le championnat.” Christian sur le #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/FMGVV95TFt – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 18 juillet 2021

“Je peux voir le point de vue de Red Bull”, a déclaré Brundle lors d’une interview vidéo avec Sky Sports. «Ils le regardent à travers le filtre d’une superstar meurtrie dans le mur à 51G, une voiture détruite en ces temps de plafonnement des coûts qui leur enlèvera une grande partie de leur pouvoir d’achat.

“Ils vont probablement prendre des pénalités de moteur quelque part parce que des morceaux du moteur ont sûrement été brisés également, où ils pourraient prendre des pénalités de grille, et leurs deux avances au championnat du monde, pilotes et constructeurs, se sont toutes érodées trois ou quatre secondes.

“Alors ils pensent que c’était une faute professionnelle, ils pensent que Hamilton l’a fait exprès, ce à quoi je ne souscris pas. Je pense que Lewis vient de décider qu’il allait arrêter de céder à l’agression de Max.

Brundle pense qu’avec les perspectives d’Hamilton d’un huitième titre record qui semblaient s’estomper avant Silverstone, il a décidé qu’il devait se réaffirmer contre son jeune rival – les décrivant comme « deux taureaux dans un domaine ».

“Ce n’était certainement pas la faute de Max Verstappen, je pense que c’est facile à dire”, a ajouté l’ancien pilote de F1 de 62 ans.

«Je pense que Max a pris quelques décisions – une consciente, une inconsciente – en ce qu’il avait fermé Hamilton, juste contre le mur des stands. Je pense qu’il pensait que Lewis se retirerait de cela.

« Lewis s’est retiré de beaucoup de choses cette année jusqu’à présent et je pense que Max pensait qu’il ferait exactement la même chose. Lewis n’a pas reculé et je pense que Lewis a pris la décision d’en faire trop cette année.